El Bisbal perd davant el colíder en una pròrroga agònica (81-83)
El conjunt d'Èric Surís ha dominat gran part del duel, guanyant tres dels quatre quarts, però un darrer parcial de 12-20 acaba forçant un temps extra que s'acaba enduent el Castelló
Per molts moments ha semblat que era cert que el Bisbal Bàsquet és el matagegants de la categoria, però tot i competir fins al final, i fins i tot forçar la pròrroga davant el colíder de la categoria, el Castelló, finalment s’ha acabat imposant i ha fet que el Bisbal es quedés a les portes de la victòria en l’última acció del matx. Els d’Èric Surís han fet un partit d’allò més seriós i han dominat gairebé durant els 40 minuts de joc. De fet, han anat per davant en els primers tres quarts, però un parcial de 12-20 en el darrer període ha portat que els castellonencs forcessin la pròrroga.
Durant el temps extra, els bisbalencs han mantingut a ratlla els líders, però en l’última jugada del duel Fàbrega ha anotat el llançament pels visitants i ha deixat els empordanesos sense marge per a una reacció que hagués forçat un nou temps extra. El resultat trenca la ratxa de victòries dels de Surís en un duel que han lluitat de tu a tu contra un dels millors equips de la competició.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau