El Bisbal perd davant el colíder en una pròrroga agònica (81-83)

El conjunt d'Èric Surís ha dominat gran part del duel, guanyant tres dels quatre quarts, però un darrer parcial de 12-20 acaba forçant un temps extra que s'acaba enduent el Castelló

Imatge arxiu dels jugadors del Bisbal Bàsquet fent una pinya. / Bisbal Bàsquet

Pau Cambronero

Pau Cambronero

Per molts moments ha semblat que era cert que el Bisbal Bàsquet és el matagegants de la categoria, però tot i competir fins al final, i fins i tot forçar la pròrroga davant el colíder de la categoria, el Castelló, finalment s’ha acabat imposant i ha fet que el Bisbal es quedés a les portes de la victòria en l’última acció del matx. Els d’Èric Surís han fet un partit d’allò més seriós i han dominat gairebé durant els 40 minuts de joc. De fet, han anat per davant en els primers tres quarts, però un parcial de 12-20 en el darrer període ha portat que els castellonencs forcessin la pròrroga.

Durant el temps extra, els bisbalencs han mantingut a ratlla els líders, però en l’última jugada del duel Fàbrega ha anotat el llançament pels visitants i ha deixat els empordanesos sense marge per a una reacció que hagués forçat un nou temps extra. El resultat trenca la ratxa de victòries dels de Surís en un duel que han lluitat de tu a tu contra un dels millors equips de la competició.

