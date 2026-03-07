El CPA Olot brilla a Granollers i s'alça amb l'or al Campionat de Catalunya
L'equip de la Garrotxa lidera la competició amb 43,25 punts, mentre que el CPA Girona es queda a les portes del podi amb 24,90 punts
El CPA Olot comença a l'engròs el curs amb la victòria al Campionat de Catalunya disputat avui a Granollers. El conjunt de Ricard Planiol i d’Ester Fàbrega ha captivat tant el públic com el jurat amb l’actuació anomenada “Estic enganxat”, una representació del consum de substàncies addictives que creen una sensació d'eufòria, però que a la llarga t’acaben destruint. L’aposta de les garrotxines ha deixat tothom bocabadat i aquest fet les ha portat a aconseguir un total de 43,25 punts i, per tant, la primera plaça en el primer campionat del nou curs. El podi l’han completat el Tona amb 33,91 punts en segona posició i el Cunit amb 32,38.
D’altra banda, el CPA Girona ha quedat en quarta posició i, en conseqüència, s’ha quedat a les portes d’entrar al podi. Les de Juliana Giovanardi i David Canyet, amb la composició anomenada “Begin”, han explicat a Granollers el viatge que fan les partícules fins a crear els electrons positius i negatius i la formació d’àtoms i molècules, aconseguint un total de 24,90 punts, tres punts menys que a les semifinals a Fontajau. Un resultat de molt mèrit per a un equip que enguany ha vist com marxava la meitat de les patinadores i ha hagut de començar pràcticament des de zero.
Pel que fa a la resta d’equips gironins, el Figueres, amb “I si…?” ha aconseguit un total de 16,22 punts per part del jurat, el Celrà, amb “Caça’m”, 16,78 punts i el Maçanet, amb “Why not?” 19,55 punts.
