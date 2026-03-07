El drama de Fontajau: canviar la il·luminació val 250.000 euros i també falla la caldera
La falta d'inversió al pavelló durant més de trenta anys ha provocat que hagi quedat obsolet en molts aspectes
El problema amb la llum té difícil solució perquè l'Ajuntament no ho veu prioritari i, a més, amb els "timings" de l'administració es podria trigar més d'un any si no es fa per decret urgent
El pavelló de Fontajau necessita una actuació urgent. I mentre la instal·lació espera, cada dos per tres dona símptomes d'esgotament. Divendres, durant el partit entre l'Spar Girona i el Casademont Saragossa de la Lliga Femenina Endesa, la ciutat va viure un altre episodi vergonyant: un microtall de llum va provocar que els focus analògics s'apaguessin i que el partit s'hagués d'aturar durant més de vint minuts, a l'espera que es tornessin a encendre. És l'únic pavelló que acull partits d'ACB i de Lliga Femenina de l'Estat que encara no ha renovat aquesta tecnologia substituint-la pels leds que, a més a més, milloren l'eficiència energètica i permeten un 60% d'estalvi. Per si no fos poc, aquest diari també ha pogut saber que la caldera del pavelló falla, provocant maldecaps en el sistema de calefacció i aigua calenta. S'estan buscant les causes del problema i s'espera que s'hi acabi fent una actuació urgent.
Quan semblava que els problemes del pavelló s'havien resolt, divendres van tornar a emergir. El maldecap dels videomarcadors, que durant la temporada havien fet la guitza diverses vegades, com el dia que van endarrerir l'Spar-Galatasaray d'Eurolliga durant una hora, o que havien obligat a aturar diversos partits ACB del Bàsquet Girona, ha quedat parcialment resolt després de descobrir-se que tot venia d'un cable en mal estat. Ara el que va tornar a fallar va ser la il·luminació. Tampoc era la primera vegada. Aquest curs també va passar aturant el Girona-Breogán d'ACB també uns vint minuts, o el dia del Barça, deixant el pavelló sense llum tres quarts d'hora abans del derbi, per això molta gent no se'n va adonar. La cosa ve de lluny. El maig de 2024, durant un Spar Girona-Perfumerías Avenida, també se'n va anar la llum.
El preu del canvi
Canviar la il·luminació de Fontajau té un cost de 250.000 euros, aproximadament. L’Ajuntament es va presentar a una subvenció atorgada per l’Estat dels fons Next Generation el 2024 i el Bàsquet Girona va elaborar un projecte per fer més eficient el sistema, amb la instal·lació de leds. En aquell moment, però, l'ajuda va ser denegada i, davant d’aquesta situació, i tot i que des del consistori es va dir que es buscarien alternatives per fer front a la despesa, el problema s'ha eternitzat. La falta de manteniment durant els més de 30 anys de vida de la instal·lació expliquen com s'ha arribat fins aquí. Aparentment Fontajau ha envellit ve, però té molta part tecnologica obsoleta.
El problema és doble. Per una banda des de l'equip de govern no s'entén prioritari o urgent actuar en el tema llumínic. Per l'altra, quan es decideixi fer, els "timings" de l'administració allargaran tot el procés almenys un any, amb la qual cosa, a aquest ritme, ja es pot donar per fet que no només la situació s'allargarà aquesta temporada, també estarà així la que ve. Ja es va veure amb el canvi dels marcadors dels fons per pantalles led, requerides per l'ACB. La maquinària administrativa es va posar en marxa l'estiu de 2022 amb l'ascens del Bàsquet Girona a l'elit masculina, però no va ser fins a finals de 2023 quan tot plegat es va fer realitat.
Tot aquest problema, a més, arriba en plenes converses entre l'Ajuntament i el club per a la concessió del pavelló. El setembre passat l'Ajuntament va anunciar que s'havia aprovat l’autorització de la cessió d’usos ampliada de la instal·lació a favor del club de Marc Gasol per a la present temporada 2025-2026, un primer pas per tancar l'estiu que ve l'entesa definitiva. Així, de moment, aquest curs hi ha una cessió d'espais d'us privatiu (com la pista central) i d'altres de compartits. En aquest sentit, l’Ajuntament manté la gestió de la pista auxiliar, que usa principalment pel Fontajau, i es garanteix que es puguin seguir celebrant al pavelló esdeveniments ja consolidats com el Festival Catalunya Stars de patinatge, el cros Ciutat de Girona, la Cursa de Sant Silvestre, la Sea Otter Europe.
La situació viscuda divendres, amb l'aturada del Girona-Saragossa a 1.48 pel final i el partit per decidir (76-78), ha provocat moltes reaccions crítiques dels aficionats a les xarxes socials. També s'hi va pronunciar l'exalcaldessa Marta Madrenas, amb una piulada on s'ho prenia amb cert humor i li va valer diverses respostes crítiques. Al final del partit se li va preguntar per aquest particular al tècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez, que només va voler dir que "no és la primera vegada que passa", sense insistir-hi més, al·legant que aquests temes corresponen a d'altres estaments del club.
