Bàsquet Girona-Unicaja: La competició es reprèn amb un duel que fa patxoca
El Bàsquet Girona, amb la baixa de Juan Fernández, l’interrogant de Sergi Martínez i l’alta de Maxi Fjellerup, vol aprofitar els problemes físics de l’Unicaja
La Lliga ACB torna amb un Bàsquet Girona-Unicaja (12 hores, DAZN) que fa patxoca. El conjunt gironí reprèn la competició, que s’ha aturat un parell de setmanes amb motiu de la Copa del Rei i de la finestra de seleccions, en un il·lusionant desè lloc, amb un balanç igualat de deu victòries i deu derrotes. Els de Moncho Fernández, però, engresquen. Les sensacions són boníssimes, la comunió amb l’afició de Fontajau és excel·lent i sembla que venen bons temps. Merescuts, perquè al darrere hi ha una feinada de por.
Unicaja, un dels grans equips de l’ACB, arriba amb la fragilitat al descobert, un fet que els gironins podrien aprofitar per sumar una victòria més a la causa. És cert que el tècnic gallec no disposarà de Juan Fernández, que el capità Sergi Martínez és dubte i que caldrà veure l’estat de Maxi Fjellerup, amb el qual es compta. Però la llista de problemes d’Ibon Navarro fa por: Tyson Pérez estarà un mes de baixa, Tillie ni viatjarà pels dolors que arrossega i Kravish també és baixa confirmada. La pugna es desequilibra amb els quatre jugadors sobre els quals plana un interrogant: Alberto Díaz (que en principi hi serà), Kalinoski, Balcerowski i Augustine Rubit. L’equip malagueny va disputar els quarts de final de la Copa, però va ser apallissat pel Madrid per trenta punts de diferència.
El Bàsquet Girona ha guanyat quatre dels últims cinc partits de Lliga, i l’únic que va perdre va ser el derbi català al Palau Blaugrana, en què va tenir clares opcions per vèncer (97-92). La bona dinàmica de resultats va començar el 18 de gener i ha tingut continuïtat: el Joventut Badalona (71-74), el Casademont Saragossa (90-94), el San Pablo Burgos (77-71) i el Lleida (81-93) s’han rendit a una evidència que explica clarament el pas endavant dels gironins. A Màlaga, de fet, van caure 95-71, però el partit no es va desencallar fins al darrer quart. Era la jornada cinc, però l’equip ja assumia galons competitius.
Unicaja, en canvi, es mou en la sisena posició, amb tres victòries més que els catalans. Com a la Copa, la darrera derrota a la Lliga va ser contra el Madrid abans de l’aturada. Abans, col·leccionava cinc victòries consecutives contra el València, el Granada, l’UCAM Múrcia, el Manresa i l’Andorra. No perd lluny de casa des del 3 de gener, a la pista del Breogán. També va caure a Tenerife, Andorra i, novament, contra els blancs, la seva pedra a la sabata.
Precedents
Els enfrontaments entre el Bàsquet Girona i l’Unicaja a Fontajau dels darrers anys tenen un clar balanç visitant: la temporada passada, 91-85 amb una exhibició d’Aljami Durham amb 22 punts; fa dos cursos, 78-82 malgrat els 30 punts de valoració d’Ike Iroegbu; i fa tres anys, 59-73 en el debut històric a l’ACB, en què els d’Aíto García Reneses sumaven quatre derrotes en quatre partits, i eren cuers destacats.
Posarà el 2-2 el conjunt de Moncho Fernández? Qui sap, però el gran moment amb el qual van arribar a la pausa i els contratemps físics visitants són motius per a l’optimisme en un moment important de la temporada, en què l’equip definirà si pot estar viu a la lluita per disputar el play-off per al títol de Lliga a final de curs o confirma la seva participació europea per l’any vinent. Aquest també serà el primer partit dels dos que jugarà de manera consecutiva a Fontajau, perquè la setmana vinent rep l’Andorra. Això, però, ja serà una altra història.
