El Bisbal Bàsquet critica la reacció del comentarista de la lliga plus en la cistella decisiva del Castelló
El club empordanès s'ha queixat de les rialles del narrador del partit d'ahir en l'última acció del partit que va acabar amb la derrota dels bisbalencs davant el líder de la competició
El Bisbal Bàsquet ha mostrat el seu malestar amb la reacció del comentarista de la retransmissió de la lliga plus d’ahir de com va comentar l'última jugada de la pròrroga del duel entre el conjunt empordanès amb el Castelló. El conjunt empordanès va perdre el partit a l’últim segon del temps extra contra el líder, amb una autocistella fortuïta d’un rebot que va acabar decidint l’enfrontament. En aquesta acció el comentarista va comentar “guanyarà Amics Castelló amb una autocistella. El que ens faltava per veure” i tot seguit va deixar anar unes rialles.
Aquesta reacció del comentarista el club la considera inapropiada d’un narrador. Per això mateix l'entitat ha llançat un missatge a través de la xarxa social X criticant que el locutor es posés a riure després de la cistella decisiva.
“El riure del locutor sobra… i sobra molt”, expressa el club en el seu comunicat. El missatge destaca que la derrota ja va ser “prou cruel” per haver-se produït a l’últim segon de la pròrroga davant del líder, i que la reacció des del “sofà de casa” resulta encara més desafortunada.
A més a més, el club també defensa que, “si la narració s’hagués fet des del pavelló, amb l’enorme ambient del Pavelló Vell, de partit increïble, allà no riuria… Ni que fos pel respecte a una afició, un equip i a un club que ho mereixem”. Acabant el comunicat recordant que la retransmissió “també la paguem nosaltres i els nostres aficionats”. D'aquesta manera concloïa el missatge de disconformitat el conjunt baix-empordanès.
