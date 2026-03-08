En Directe
Bàsquet Girona - Unicaja, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i l'Unicaja que es juga al pavelló de Fontajau
Resultats i classificació de l’ACB
4Q | 2:09
Susinskas anota el 2+1 i posa el partit a només 3 punts d'obrar el miracle (78-81)
4Q | 5:51
Triple de Needham, el partit encara no està acabat i el Bàsquet Girona vol tenir l'última paraula (66-73)
4Q | 7:53
Moncho atura el xoc perquè l'Unicaja torna a agafar distància i el tècnic gironí ho para per intentar tornar a reaccionar (61-73)
4Q | 10:00
Comencen els úlims minuts de partit a Fontajau!
3Q |0:00
Triplàs de Ferrando, el Bàsquet Girona de mica en mica està remuntant i arriba als darrers 10 minuts a 7 punts d'aconseguir capgirar el marcador (59-66)
3Q | 0:56
Hughes anota els dos tirs lliures i l'equip es torna a posar al partit abaixant 19 punts de diferència a només 10 abans d'arribar a l'últim període. (53-63)
3Q | 5:27
Nou triple de l'Unicaja, els de Màlaga estan fent ballar la defensa dels gironins de costat a costat trobant espais molt sols per anotar amb facilitat (41-59)
3Q | 8:13
El Bàsquet Girona ha sortit del descans amb un intent de reacció, però l'Unicaja està molt còmode a la pista i els de Moncho continuen amb el desencert en el triple. (38-54)
3Q | 10:00
Comença la segona part a Fontajau!
2Q | 0:00
Final del segon quart i descans a Fontajau. Malgrat el gran inici del Bàsquet Girona, l'Unicaja ha reaccionat de la millor manera. L'equip de Màlaga ha començat a trobar molts espais en la defensa gironina que ha anat acompanyat del desencert dels de Moncho, tant en llançaments exteriors, com en llançaments des del tir lliure, en què només han anotat 6/12 en aquest primer temps. (33-47)
