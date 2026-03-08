L’Escala cau amb la Montanyesa a Nou Barris (2-1)
Els de David Gurillo acaben el matx bolcats però són frenats per un inspirat Eric a la porteria rival
La Montanyesa va posar fi a la ratxa de quatre partits invicte de L’Escala a Tercera Federació en un duel on els blaugranes van acabar amb la mel als llavis. Els barcelonins van avançar-se en la primera meitat mitjançant Rosales, però el protagonisme havia estat escalenc i les accions més destacades obra d’Eric, porter de la Monta.
Els de David Gurillo van rebre un nou cop en la represa quan Linares va fer el segon a l’hora de joc, però la reacció va ser immediata amb Xavi posant l’1-2 al marcador. L’empenta dels darrers minuts no va servir a L’Escala per a aconseguir, almenys, un empat a Nou Barris. La derrota no fa caure els empordanesos de la promoció, però manté ben estreta la lluita per a ser-hi.
