Lamine Yamal es consagra a La Catedral amb un golàs (0-1)
El Barça salva la delicada sortida entre la Copa i la Champions gràcies a l’extrem, que bat el seu rècord anotador.
Flick va fer l’alineació de San Mamés pensant en Newcastle.
Joan Domènech
Amb el gol del triomf i a La Catedral. Lamine Yamal va batre el seu rècord anotador amb el Barça –recordin que té 18 anys– per arreplegar els tres punts de San Mamés i restaurar l’avantatge dels quatre punts sobre el Madrid en un moment sensible entre l’eliminació copera i el retorn a la Champions de dimarts.
Un gol que va valer per molts gols, entre el valor que va adquirir, per únic, i la bellesa de la jugada. El xut parabòlic ja encunyat per Lamine Yamal sol ser atractiu per si mateix, però va anar precedit d’una feina d’equip que passarà a l’oblit: Fermín es va desmarcar cap al mig per arrossegar un defensa i ampliar l’espai i el temps perquè Lamine Yamal rebés la passada de Pedri.
El juvenil va reparar un mal partit del Barça, el pitjor contra l’Athletic, a qui havia golejat per 4-0 a l’anada i 5-0 a la Supercopa, però ell es va consagrar a La Catedral amb la jugada decisiva. El seu vintè gol –és el màxim realitzador de l’equip– va quedar reforçat per la serenitat de Joan Garcia.
Grans emocions efímeres
El partit prometia grans emocions quan als 30 segons de començar Cancelo rematava contra la seva pròpia porteria i al cap de 6 minuts ho feia Gorosabel contra la seva. El travesser va salvar el blaugrana de la taca i Unai Simón va evitar la culpa del seu company. Fugaç i efímera va ser la il·lusió d’un duel mogut, que no va rebrotar fins que en l’afegit del primer temps Ferran va intentar un inversemblant cop de taló en un córner.
El Barça justifica la seva arriscada aposta en la ferma i esbojarrada voluntat de marcar gols a costa de viure en el vertigen permanent, una conseqüència inevitable, i dues rematades firmaven la pitjor producció ofensiva de la temporada. Era d’esperar que el segon temps activés una reacció després del retrobament amb Hansi Flick al vestidor. Jugar amb la mateixa defensa del dia de l’Atlètic, amb l’únic canvi d’Eric per Kounde al lateral, no va reportar la mateixa seguretat de la Copa.
Flick havia escrit l’alineació de San Mamés i la de Newcastle alhora. Una a la pissarra i l’altra a l’agenda. La composició de l’onze de sortida va estar condicionada per l’anada dels vuitens de la Champions. I no tant per l’aparició de Marc Casadó, arraconat al fons de la banqueta sense un minut des que va ser titular contra l’Atlètic a la Copa durant el naufragi del 4-0, o la presència de Marcus Rashford, com per la desaparició d’altres. L’entrenador va voler estalviar minuts a Pedri i Raphinha; també a Fermín.
A la represa va sortir Pedri i el seu primer minut va superar l’ensopiment de la fase inicial del matx. Tampoc hi va haver continuïtat en el joc, de manera que Flick va tirar les millors cartes sobre la taula. Va fer sortir a la gespa Raphinha, Fermín i Lewandowski, peça per peça, i va retirar Olmo, Ferran i Rashford, que van jugar, precisament, pensant que no ho farien a Newcastle. No n’hi va haver cap que reunís mèrits per fer que el seu entrenador perdés la son fins dimarts.
Athletic Bilbao 0 - 1 FC Barcelona
ATHLETIC: Unai Simón (7); Gorosabel (7), Vivian (6), Laporte (6), Adama (6); Jauregizar (6), Rego (5); Berenguer (6), Selton (6), Unai Gómez (s. q.); Williams (4). Tècnic: Ernesto Valverde (6). Canvis: Navarro (6) per Unai Gómez (m. 10); Sancet (6) per Selton (m. 46); Vesga (5) per Rego (m. 69), Guruzeta (5) per Williams (m. 69); Eder (s. q.) per Jauregizar (m. 74).
BARCELONA: Joan Garcia (7); Eric (6), Cubarsí (7), Gerard Martín (6), Cancelo (5); Olmo (4), Bernal (6), Casadó (5); Lamine Yamal (8), Ferran (6), Rashford (4). Tècnic: Hansi Flick (6). Canvis: Pedri (7) per Bernal (m. 46); Lewandowski (4) per Ferran (m. 62); Raphinha (5) per Rashford (m. 62), Fermín (6) per Olmo (m. 62); Araujo (s. q.) per Casadó (m. 78).
GOLS: 0-1 (m. 68), Lamine Yamal marca per l’escaire amb un xut amb l’esquerra.
ÀRBITRE: José Luis Munuera (5), andalús.
TARGETES: Rego, Cubarsí, Vivian.
ESTADI: San Mamés.
ESPECTADORS: 50.629.
