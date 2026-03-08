Latvala torna a regnar al Rally KH-7 Costa Brava
El campió finlandès i la seva copilot Janni Hussi repeteixen victòria en el gran ral·li gironí i s’enduen també la primera posició en el campionat europeu Pre-1992
El 74 Rally KH-7 Costa Brava ha conclòs enmig d’un gran ambient popular a Girona. Després de dues jornades marcades per la pluja, el temps va canviar radicalment, ahir, en la tercera i última etapa, de manera que el ral·li organitzat pel Club RallyClassics ha ofert totes les condicions meteorològiques possibles als participants. Amb l’asfalt sec, tot i que amb humitats, Jari-Matti Latvala i Janni Hussi van confirmar el lideratge assolit els dos dies anteriors i van guanyar per segon cop consecutiu el Rally KH-7 Costa Brava, en la classificació general i també en la Pre-1992 del Campionat d’Europa de Ral·lis Històrics (FIA EHRC), amb el seu Toyota Celica ST 185.
El ral·li gironí ha viscut l’estrena del nou campionat europeu Pre-2000, en el qual s’han imposat Daniel Alonso i Jandrín López, amb un Ford Escort WRC.
La jornada assolellada va afavorir una assistència massiva al parc d’assistència de Fornells de la Selva, un dels punts més populars de la prova. Els espectadors han pogut visitar el village amb bar a la carpa, Food Trucks i parades de merchandising, a tocar de la zona on els equips han treballat sobre els cotxes. Allà mateix, s’hi va celebrar el sorteig de la panera solidària de la campanya «Quilòmetres per la vida», entre totes les persones que van fer una donació a favor de l’Hospital Trueta de Girona, diners que es faran servir per al projecte de reforma de la Unitat de Crítics Cardiològics de l’hospital gironí de referència.
