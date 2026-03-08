Moncho Fernández: "En Maxi està pendent de les proves mèdiques, però si no està bé hem de tenir alguna solució"
El tècnic del Bàsquet Girona ha valorat el partit d'avui contra l'Unicaja en la roda de premsa i deixa en l'aire una possible incorporar si la lesió de l'argentí és de llarga durada
El Bàsquet Girona ha perdut davant l’Unicaja en un duel en què, tot i intentar-ho fins al final, l’equip no ha pogut treure un triomf a casa. Ara bé, la part negativa per al conjunt gironí ja arribava abans del duel amb la nova recaiguda de Maxi Fjellerup, que torna a encendre les alarmes dins de la infermeria gironina. Una infermeria que, com ja anunciava Moncho abans del duel, per al matx d’avui ja comptava amb Sergi Martínez, Juan Fernández i de nou l’argentí.
Segons ha explicat l’entrenador gallec a la roda de premsa posterior al matx, el contratemps es va produir en l’última sessió de treball. “En l’últim entrenament va tornar a tenir problemes i veurem aquests dies què diuen les proves”. Fjellerup, que ha estat gairebé tota la temporada sense jugar, havia tornat a tenir minuts amb el Barça i el Lleida, però de nou torna a estar de baixa. Sobre el jugador, el tècnic ha explicat que “físicament està malament perquè ha hagut de tornar a parar i mentalment està malament perquè ha treballat molt durant aquests mesos i la situació sembla que no arrenca”, una realitat que afecta tant el jugador com el propi equip, que amb les baixes d’avui ha vist com només ha pogut comptar amb 9 jugadors de la primera plantilla.
A més a més, el tècnic ha deixat clar que l’absència de l’argentí és significativa dins la rotació. “Per a nosaltres és una baixa important per a l’equip”, tot insistint que el club està pendent de les proves mèdiques que s’han de fer els pròxims dies per determinar l’abast exacte del problema i el temps de baixa.
Amb aquesta situació, Moncho no descarta cap nova incorporació, assegurant que “mai descarto que pugui venir algun jugador, hem de veure què passa amb en Maxi. Aquesta setmana hem de parlar i veure què passa. Però òbviament si en Maxi no està hem de tenir alguna solució”, deixant en l’aire que si l’argentí pateix una lesió de llarga durada podria arribar una nova peça per completar l’equip.
Tanmateix a la roda de premsa el tècnic també ha valorat el partit i ha destacat l’esforç de l’equip tot i la derrota. Explicant que "l'equip havia començat molt bé, però que el segon quart els ha penalitzat", ja que “la cistella se’ns ha fet petita i l’Unicaja ens ha castigat”. Tot i això, ha remarcat la reacció a la segona part i el fet d’arribar amb opcions al final. A més ha volgut tenir unes felicitacions als joves de l’U22 pels minuts disputats, assegurant que “ho han fet francament bé”.
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Dani Cabezas: "Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera"
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina