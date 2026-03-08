Patinatge artístic
El PA Figueres fa podi al campionat de Catalunya de xous de grups petits
El conjunt alt-empordanès encapçala la delegació gironina a la cita celebrada a Granollers
Jaume Massana
Granollers
El grup gironí ha aconseguit una meritòria tercera plaça amb una puntuació de 34,13 en la representació del xou “X Tu” en el campionat celebrat a Granollers. El vigent campió de Catalunya, d’Espanya i del món, el CPA Skating Cunit, s'ha imposat al CPA Tona en la final de grup de xou petits amb una puntuació de 44,56. El CPA Olot, amb el seu xou “Binomi inseparable”, ha acabat en cinquena posició amb 28,76 punts, només una unitat per darrere del CP l’Aldea. L’AE Fornells i el CP Bescanó han tancat en setè i vuitè lloc respectivament.
