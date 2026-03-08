Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
8Mlladre Palamóspremis Girona Delíciapremis Recvlldesaparegut Llinarspantà de SusquedaIran
instagramlinkedin

Patinatge artístic

El PA Figueres fa podi al campionat de Catalunya de xous de grups petits

El conjunt alt-empordanès encapçala la delegació gironina a la cita celebrada a Granollers

El CPA Olot representant la seva actuació &quot;Binomi inseparable&quot;

El CPA Olot representant la seva actuació "Binomi inseparable" / CPA Olot

Jaume Massana

Granollers

El grup gironí ha aconseguit una meritòria tercera plaça amb una puntuació de 34,13 en la representació del xou “X Tu” en el campionat celebrat a Granollers. El vigent campió de Catalunya, d’Espanya i del món, el CPA Skating Cunit, s'ha imposat al CPA Tona en la final de grup de xou petits amb una puntuació de 44,56. El CPA Olot, amb el seu xou “Binomi inseparable”, ha acabat en cinquena posició amb 28,76 punts, només una unitat per darrere del CP l’Aldea. L’AE Fornells i el CP Bescanó han tancat en setè i vuitè lloc respectivament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents