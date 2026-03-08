El Peralada es retroba amb la victòria golejant el Lleida (3-0)
Romero, Gallardo amb una tisora espectacular, i Mousta donen la victòria als xampanyers després de quatre partits
Tres empats i una derrota després, el Peralada va tornar a guanyar amb un sòlid 3-0 davant el Lleida. Els d'Àlex Marsal, tot i algun ensurt dels blauets, van tenir controlat el partit i van avançar-se ja en la primera meitat amb un gol de Sergi Romero a pilota aturada. La segona diana, ja en la represa, seria d'aquelles que no es veuen pas sovint: Un gol de tisora tan bonic com sorprenent obra de Carles Gallardo. Mousta, que havia sortit de refresc, va sentenciar el matx quan els visitants ja jugaven amb un home menys per l'expulsió de Sasha. Amb els tres punts, els xampanyers confirmen que es pot mirar cap a la promoció, que marca la cinquena plaça de L'Escala amb només un punt més que el Peralada (en tenen 38 i 37).