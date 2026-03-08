Pol Arnau torna a vestir-se de porter, ara pel Girona B
Sergi Puig, que tornava després de la lesió, ha vist la vermella a les acaballes per agredir un rival, i s'ha repetit la imatge del Logroñés-Girona de Copa el 2024
Han sigut només deu segons a les acaballes del Girona B-Mestalla aquest migdia, però veure Pol Arnau posar-se de nou la samarreta de porter i col·locar-se sota pals ha fet que més d’un aficionat a Vidreres recordés la nefasta eliminatòria de Copa amb el Logroñés el desembre de 2024. Aquell dia, el fill de Francesc Arnau va haver de fer-ho una estona més, tota la segona part de la pròrroga per l’expulsió de Royo, i va ser protagonista total aturant un penal a Abel Ruiz en la tanda amb què els de Míchel van quedar eliminats.
Avui, afortunadament pel filial, la circumstància ha sigut ben bé en l’última acció del partit, però veure Arnau córrer a la banqueta a posar-se el ‘13’ d’Alexander Andreev ha aixecat unes quantes celles. El porter titular, Sergi Puig, que tornava de lesió i havia firmat una aturada salvadora minuts abans, acabava de ser expulsat per donar un cop al rival que s’ha interpretat com a agressió. El premianenc havia blocat la pilota i volia sacar de pressa, però un futbolista del Mestalla l’ha destorbat agafant-lo i posant-se-li al mig. Just després que es xiulés la falta, Puig ha descarregat la ràbia colpejant-lo i ha vist la vermella.
El seu entrenador, Quique Álvarez, assegura que Puig “està fotut, perquè és un error d’ell. És veritat que l’han agafat diverses vegades, però per això hi ha l’àrbitre, i havia xiulat la falta”. El tècnic considera que el gest no ha estat una agressió i que el porter volia treure’s de sobre el rival, però de totes maneres afirma que “són errors evitables i que et poden costar cars. Per sort, quedava una jugada”, remata.
Sergi Puig, doncs, serà baixa per a la jornada vinent, quan el Girona B visiti el Barça Atlètic al Johan Cruyff. El més probable és que el substitueixi el búlgar Andreev, aposta de futur del club que sumava tres titularitats seguides fins avui per la baixa del titular. “En principi jugarà l’Alex (Andreev), sí”, confirma Álvarez, “ho ha fet bé quan ha jugat i està creixent. Avui tornava en Sergi, però no hauria estat injust que jugués l’Alex. Tenim confiança plena amb ell”.
