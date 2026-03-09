Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Olot, pendent de les proves mèdiques per conèixer l’abast de la lesió de Maffeo

El lateral barceloní va fer-se mal al genoll esquerre contra el Terrassa i podria tenir afectats els lligaments

L'onze de l'Olot davant el Terrassa.

L'onze de l'Olot davant el Terrassa. / UE Olot

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Olot

La derrota contra el Terrassa (1-0) no va ser l’única mala notícia per a l’Olot el passat cap de setmana. El club olotí està molt pendent dels resultats de les proves mèdiques a les quals s'ha sotmès Víctor Maffeo, després que es lesionés en el minut 74 de partit. El lateral barceloní va fer-se mal al genoll de la cama esquerra de manera fortuïta quan intentava superar amb la pilota l’extrem de Santa Cristina d’Aro Nahuel Arroyo, ex del Llagostera, Palamós i Girona B, entre d’altres, i podria tenir afectats els lligaments.

La baixa de Maffeo és un gran contratemps per a Roger Vidal, que, d’altra banda, ha pogut respirar avui amb el diagnòstic de Martí Soler. El migcampista manresà també va haver de ser substituït a la segona part per un cop al cap. Al final, però, tot ha quedat en un ensurt i només té un trau pel qual li han hagut de posar sis punts. El jugador ja ha pogut participar, fins i tot, en l’entrenament de recuperació d’aquest dilluns amb un embenat a la zona afectada i, per tant, estarà disponible per al partit d’aquest dissabte de setmana contra el Torrent, penúltim classificat de Segona RFEF.

