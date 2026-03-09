Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Endesa, Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra, del diumenge 15 de març a les 12h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 11 de març abans de les 12 hores), els guanyadors rebran l'entrada per correu electrònic.
