Els grups d'animació del Bàsquet Girona, "indignats" per la falta de manteniment de Fontajau
Consideren que el pavelló presenta "mancances inadmissibles" en una carta oberta a l'alcalde Lluc Salellas i a l'equip de govern
Els grups d'animació del Bàsquet Girona, Engaviats, vinculats a l'equip masculí de la lliga ACB, i GirUnins, de suport al femení, han mostrat la seva "indignació" per la falta de "manteniment" al pavelló de Fontajau en una carta oberta adreçada a l'alcalde Lluc Salellas i a la resta de l'equip de govern. Divendres durant el duel de Lliga Femenina entre l'Uni i el Casademont Saragossa va tornar a fallar la llum, deixant el duel partit aturat més de 20 minuts quan només en faltaven 1.48 pel final. El problema va ser un microtrall elèctric fora del pavelló. El SAI actual no té prou resposta per mantenir encesos els focus de la pista central, que tenen més de 30 anys, i que un cop s'apaguen, triguen molta estona a tornar-se a encendre. El pedaç provisional, segons es va anunciar al ple de dilluns, serà adquirir un SAI més potent que pugui mantenir obert l'enllumenat si es tornés a donar aquesta circumstància.
En la seva carta els aficionats consideren que el pavelló, "que hauria de ser un orgull per a la ciutat, presenta mancances inadmissibles", recordant que els seguidors conviuen massa cops "amb problemes d'il·luminació" vinculats a la "falta de manteniment". Engaviats i GirUnins posen en valor que Girona té un equip de bàsquet masculí competint a l'elit, la lliga Endesa, i un de femení "consolidat a la Lliga Femenina i a la màxima competició europea, l'Eurolliga". "Aquests equips projecten la ciutat arreu, projecten el nom de Girona i porten milers d'aficionats cada setmana a Fontajau", relaten en l'escrit.
La instal·lació té altres mancances però els seguidors fan especial incidència en l'enllumenat. Recorden que no es renova des de 1993, quan es va inaugurar la instal·lació, i que encara no s'ha fet el pas als focus led "moderns, eficients i adequats" a les competicions professionals. Per a això es pregunten perquè "durant dècades cap govern municipal hagi afrontat aquesta actualització imprescindible". En l'escrit asseguren que "la deixadesa" de Fontajau no es pot "tolerar més" i "exigeixen" a l'alcalde Lluc Salellas i a l'Ajuntament de Girona que "actuïn de manera immediata". Aquests grups de seguidors es mostren "orgullosos" dels seus equips i esperen que ara "la ciutat estigui a l'altura".
