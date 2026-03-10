Laporta defensa el Barça sobre el cas Negreira: "Estic segur que el Reial Madrid també ho va fer"
Joan Laporta ha insinuat que el pagament per informes arbitrals va ser una pràctica comuna en el futbol espanyol
Giacomo Leoni Amat
Aquest diumenge 15 de març se celebren les eleccions presidencials del FC Barcelona, i Joan Laporta no només té un rival a batre. Tot i que Marc Ciria quedés descartat en el recompte de firmes per deixar un cara a cara entre Laporta i Victor Font, el president sortint assegura que s’enfronta «contra tot i contra tots». El que Laporta defineix com una «campanya de desprestigi institucional des de Madrid«és una part fonamental del seu discurs polític que utilitza des de fa anys i que en període electoral sona amb més força que mai. Va tornar a sortir de la seva boca en l’última entrevista que va concedir a la cadena Cope, Juanma Castaño a ‘El partidazo’, on va ser preguntat per tots els temes de l’actualitat blaugrana, i entre els quals no va poder faltar el cas Negreira per continuar un debat en el qual aquesta vegada Laporta es va atrevir a assegurar que «el Reial Madrid també ho va fer».
A més de desmentir les acusacions de Xavi Hernández sobre la possible tornada de Leo Messi el 2023 i aclarir el rol del seu excunyat Alejandro Echevarría al club, Laporta va aprofitar les inquisicions de Juanma Castaño per defensar el Barça de l’escrutini públic de què està sent objecte des que la cadena SER destapés el pagament de 7,3 milions d’euros entre el 2001 i el 2018 a José María Enríquez Negreira mentre era vicepresidenta del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA). «Si vostè hagués vist que el Reial Madrid es gasta 8 milions i escaig d’euros en informes arbitrals...», va ser la pregunta que va desencadenar gairebé 10 minuts d’intercanvi d’opinions entre Laporta i Castaño sobre el tema que més polèmica ha generat en els últims anys en el món de l’esport.
Les interrupcions del conductor van impedir arrencar al convidat, que només va poder pronunciar el principi de la frase «tots els clubs tenien...», abans de ser contestat amb una altra pregunta, «¿es gastaven aquests diners?», per continuar dient: «En 17 anys, fes la mitjana...», i va ser respost novament: «Valverde i Luis Enrique van dir que no sabien on eren». Els dos exentrenadors del Barça van afirmar no haver fet ús dels informes quan van ser citats a declarar davant el jutge el desembre del 2025, però Laporta està convençut que «hi havia experts dins del club que els llegien».
L’argumentació de Laporta es va mantenir ferma i va provocar la reacció de Castaño: «Continua defensant que estava ben fet?». L’expresident va respondre: «El que va fer el Barça és absolutament legal, està superben fet. Jo parlo del meu període com a president, en què es pagava a una empresa que ens la trobem ja quan entrem el 2003 i que ens donava informes arbitrals per analitzar tot el que fan els àrbitres». En l’entrevista es parla d’una de les empreses que va rebre diners de l’entitat a canvi d’informació, «que era del fill del senyor Negreira, una persona que ho feia per a l’Atlètic de Madrid i altres equips». D’aquesta manera, Laporta va insinuar que el pagament per informes arbitrals va ser una pràctica comuna en el futbol espanyol, i no va poder seguir sense referir-se a l’etern rival: «Estic segur que el Madrid també ho va fer. El Madrid té ara Megía Dávila internalitzat, i la dona del CTA d’àrbitres del femení també està vinculada a això. És voler buscar tres peus al gat i condemnar-nos abans de jutjar-nos».
«Vostè tornaria a fer-ho?», va preguntar Castaño per intentar caçar el seu convidat, que va respondre amb més detalls sobre el cas: «El vicepresident del CTA no tenia cap paper rellevant. Quan vam arribar ja estava contractat, era l’empresa que feia informes, vídeos, ‘scouting’, i moltes més coses. Qui el dirigia era el fill. Eren altres èpoques, s’utilitzava més aquest servei i ara s’està internalitzant. Totes aquestes funcions de ‘scouting’ i assessorament són d’un treball espectacular que fan professionals que en saben molt de tot això. El fill de Negreira era molt bo». Igual com la seva intervenció per recordar que Valverde i Luis Enrique no havien vist un sol paper, Castaño va incidir que Javier Enríquez Romero, el fill, va declarar no haver «vist ni un duro». Laporta va aclarir que ell mai va veure Negreira i que es limitaven a pagar «a una empresa que feia aquests serveis».
«No és corrupció esportiva»
«Només faltaria», va respondre Laporta amb humor a l’amistosa afirmació de Castaño: «No li estic dient que el Barça hagi guanyat títols gràcies als arbitratges de l’etapa de Negreira, l’únic que estic dient és que em sembla indigne pagar al vicepresident dels àrbitres». L’ús del concepte de la dignitat va semblar ferir Laporta, que va contraatacar: «No li sembla indigne que durant 72 anys el CTA hagi estat presidit per exsocis, exdirectius o exjugadors del Reial Madrid? Això no li sembla indigne, li sembla el més normal del món. Tots, en 72 anys. ¿És indigne el que fa el Barça i no el que fa el Madrid amb això? Nosaltres fèiem assessorament arbitral, això no és corrupció esportiva, no em foti. Des que vaig al futbol als 5 anys això estava dominat pel Reial Madrid. Igual ells no tenien necessitat de contractar un assessorament arbitral perquè ja ho feien corregit i augmentat. El Barça havia de pagar per tenir un assessorament arbitral i ‘scouting’, els altres tenien... que la vedella era seva, home».
El sot més profund
Sense entrar a analitzar el significat exacte del concepte ‘vedella’, Laporta va prosseguir amb un assessorament propi de la situació actual de l’arbitratge a Espanya després de ser preguntat per això: «Ara hi ha un home [Fran Soto], el president del CTA, vull pensar que fa tot el possible perquè l’estament arbitral estigui molt millor. Malgrat tot, no ho està aconseguint. Vull pensar que és independent, però per exemple amb la trepitjada a Koundé a Girona, almenys van reconèixer que va ser una equivocació, però no és suficient. La seva apologia blaugrana va rebre el lògic contrargument de Castaño: «Però s’equivoquen a favor del Barça també?», a la qual cosa Laporta va tornar a comparar el seu club amb el màxim rival: «Desgraciadament, no passa gaire, sobretot quan el Barça està en una davallada, en un sot. A nosaltres no ens ajuden mai, i intenten que el sot sigui més profund. En canvi, quan resulta que el nostre rival directe està en un sot, sempre apareix una decisió d’aquestes que els ajuden».
Abans d’entrar a l’apartat del programa en què el convidat respon a preguntes ràpides, Laporta va deixar una última reflexió: «Jo estic obert sempre a reconèixer i rectificar si veig que la realitat és una altra, però fins ara no veig que la realitat sigui una altra i no he de rectificar res d’aquest tema i veig que els àrbitres per regla general en lloc de perjudicar el Madrid com diu la seva televisió, que no viuen la realitat, el que fan és perjudicar el Barça». Castaño va posar èmfasi sobre la cobertura del Reial Madrid TV per preguntar-li si alguna vegada ho havia discutit amb Florentino, a la qual cosa Laporta va evitar parlar del tema per introduir un altre igual de polèmic en el seu moment, però que en el dia d’avui ja no existeix: «No, parlàvem de la Superlliga, un projecte que podia ser bo per al futbol europeu i per a les entitats que estàvem combatent els clubs estat que tenien la màquina de fer diners.
