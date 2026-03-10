Víctor Maffeo es perd el que queda de temporada per una greu lesió al genoll
El lateral pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre amb afectació al menisc i al lligament medial
S'han confirmat els pitjor pronòstics de la lesió al genoll de Víctor Maffeo. L'Olot ha informat aquest migdia en un comunicat mèdic que el lateral barceloní pateix una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre amb afectació al menisc i al lligament medial, per la qual cosa haurà de passar pel quiròfan i estarà una mesos allunyat de la gespa.
Pendent de l'operació, Maffeo diu adeu al que queda de temporada i, segurament, no podrà tornar a trepitjar la gespa fins que comenci la vinent. El temps de baixa podria ser d'entre sis i vuit mesos.
El jugador va fer-se mal al genoll de manera fortuïta en l'últim partit davant el Terrassa (1-0) i, de seguida, tothom va tenir clar que es tractava d'una lesió greu. La seva baixa suposa ara un contratemps important per a l'equip de Roger Vidal, tenint en compte que és un fix a la banda dreta i que aquest curs acumulava 24 partits, 23 dels quals com a titular, amb més de 2.000 minuts.
