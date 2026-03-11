Un aficionat del Barça s'equivoca d'estadi i acaba veient un partit a 550 quilòmetres de Newcastle
L'error del GPS va portar un culer a l'estadi equivocat a Anglaterra
Milers d’aficionats culers van poder veure ahir en directe l’empat in extremis del Barça a St. James’ Park, l’estadi del Newcastle. Però un d’ells, malgrat estar a St. James’ Park, no va veure el mateix partit.
Segons ha explicat en una piulada a X l’Exeter City FC, ahir van acollir a les seves grades un aficionat culer que es va confondre d’estadi. I és que el terreny de joc d’aquest equip de la ciutat d’Exeter, al comtat de Devon, al sud d’Anglaterra, es diu igual que el del Newcastle United. L’aficionat va arribar a les instal·lacions de l’Exeter poc abans de les 20.45 h, hora en què estava programat el partit dels locals contra el Lincoln City, i en intentar entrar a l’estadi, els treballadors es van adonar de l’error.
Com havia arribat allà? Doncs molt fàcil: Aquest culer, que venia de Londres, va posar al navegador “Saint James Park”, sense especificar que era el de Newcastle; així que, senzillament, el GPS el va portar al St. James’ Park que no tocava. Era impossible arribar a temps a Newcastle, ja que les dues ciutats es troben a més de 550 quilòmetres de distància, més de sis hores en cotxe.
Segons explica l’equip anglès, el noi estava força decebut i una mica avergonyit, així que li van aconseguir una entrada per al seu estadi i va poder gaudir d’un partit de futbol al “veritable St. James’ Park”.
No és la primera vegada que una confusió amb el nom porta uns aficionats lluny del lloc on juga el seu equip. El 2012, l’Atlético de Madrid i l’Athletic Club disputaven la final de l’Europa League al National Arena de Bucarest, Romania. Però un error va portar 400 aficionats de l’Athletic a Budapest, Hongria.