Antonio Escudero, nou vicepresident de la Federació Catalana de Futbol
L'assemblea ratifica el nomenament de l'empresari jonquerenc i de Miquel Barcons com a nou delegat territorial a Girona
L’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Futbol ha ratificat aquesta tarda, per unanimitat, els nomenaments d’Antonio Escudero i Miquel Barcons. Els càrrecs han estat aprovats per noranta vots a favor i dotze en contra. L'empresari jonquerenc, vicepresident de l'àrea social de la junta de Joan Laporta al Barça i expresident del Girona, s'integra a la Federació com a vicepresident. Per la seva banda, Barcons entra com a directiu de la Federació i, a més a més, es queda definitivament com a delegat federatiu a les comarques gironines, càrrec que ocupava provisionalment arran de la destitució de Jordi Bonet.
