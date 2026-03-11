D’oferir-se per jugar al Salt a Tercera FEB a debutar a l’ACB
El Bàsquet Girona va fer debutar diumenge a l’ACB, contra l’Unicaja, el quart jugador d’un equip de la base
El francès Khory Brunot, del U22, va seguir el camí marcat per Pau Sala, Enric Sanmartín i Izan Soler
Khory Brunot, un aler pivot francès de dinou anys i mig, difícilment oblidarà la data del diumenge 8 de març de 2026. No cada dia un debuta a la lliga Endesa i ell, contra l’Unicaja, a Fontajau, i vestint la samarreta del Bàsquet Girona, ho podrà explicar. Moncho Fernández li va donar 4:27 minuts en un equip que també va fer jugar Enric Sanmartín, un altre dels quatre jugadors sortits dels equips base que han arribat a debutar amb els professionals, a l’elit. Els altres dos són Pau Sala, ara al Bisbal, i Izan Soler, que es va estrenar en la visita a Lleida aquesta temporada i que diumenge, davant les baixes de Sergi Martínez, Maxi Fjellerup i Juan Fernández, era a la banqueta.
La història de Brunot és, si res més no, curiosa. En un any i mig ha passat d’oferir-se al Salt per jugar a Tercera FEB, l’antiga EBA, a fer el debut a l’ACB. I és que el jugador francès, l’estiu de 2024, sabedor que venia a estudiar fisioteràpia a l’EUSES de Salt, va contactar amb el club per oferir els seus serveis. A França havia jugat amb l’U18 del Vanelles Basket Club. Brunot va fer arribar vídeos de les seves actuacions, explicant el seu cas, i des del club li van proposar que fes una prova aquell mateix estiu. D’aquesta manera, al juliol, aprofitant que l’aler-pivot havia vingut a conèixer la ciutat, va fer una mena de càsting a Salt. Quan l’ara ajudant de Moncho Fernández Albert Sàbat el va veure amb la pilota a les mans, en aquell moment era l’entrenador del Salt, no va dubtar a quedar-se’l.
D’aquesta manera el jugador va disputar el curs passat a Tercera FEB, en un equip que, no obstant això, no va poder evitar el descens. A les ordres de Sàbat va disputar 26 partits, amb 18:48 minuts de mitjana i 6,8 punts per partit. Finalitzada la temporada 2024/25, Brunot, que seguiria estudiant a Salt, va rebre la proposta d’unir-se a l’equip U22 del Bàsquet Girona, en el qual ha protagonitzat actuacions notables.
Així, aquesta temporada, a les ordres del tècnic Xavi Rosselló, Khory acredita 11,6 punts, 4,6 rebots i 10,9 de valoració en un Bàsquet Girona que ara mateix és segon classificat del grup B. Els seus sostres són, en punts, els 24 que va anotar contra l’Amara Lleida el 24 d’octubre i en valoració els 27 de la visita a l’UCAM Múrcia el mes passat, precisament.
Els qui el coneixen expliquen que és un jove molt centrat, introvertit, i centrat en créixer com a jugador. Disposat a escoltar i a aprendre. Una manera de ser que ja li ha permès debutar a l’ACB amb tot just dinou anys i mig.
