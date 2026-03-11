Fjellerup diu pràcticament adéu a la temporada
L'escorta argentí se sotmetrà a una artroscòpia per mirar de resoldre els problemes al turmell que arrossega des de principis de temporada
Amb prou feines hi ha pogut comptar tres partits Moncho Fernández aquesta temporada. Des de l'estiu que Maxi Fjellerup arrossega problemes físics, primer al pubis i després, al turmell. I precisament el turmell no para de fer-li la guitza. Ja es va perdre el començament de temporada i quan va reaparèixer contra el Gran Canària va tornar a sentir molèsties. El mes passat va tornar al grup i tenir minuts contra el Lleida i el Barça però, altre cop, els problemes s'han reproduït i tant ell com el club han dit prou. El club ha informat que Fjellerup presenta una reagudització de les molèsties al turmell i serà sotmès a una artroscòpia per solucionar la lesió. Una decisió presa consensuadament després d’haver explorat diverses opcions de tractament conservador. Malgrat que el club no ha informat del termini de recuperació, sembla complicat que l'argentí pugui tornar a jugar aquesta temporada.
