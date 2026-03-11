FUTBOL FEMENÍ
Un fons d'inversió compra el Badalona Women de la Lliga F
El club badaloní juga els partits com a local a Palamós mentre es remodela el seu estadi
Laia Bonals
Badalona Women fa un pas endavant per a tot el futbol femení espanyol. Ahir, Mercury 13, fons d’inversió multiclub, va anunciar la seva inversió majoritària a l’entitat de Badalona, que es va convertir en una SAD per poder completar el procés. Amb ells, Nike també formarà part del projecte com a patrocinador tècnic, i Fever, com a patrocinador principal del club, que portarà l’espònsor a la samarreta. És la primera vegada en la història de la competició espanyola que un fons d’inversió entra en escena i canvia el paradigma per al futbol a Espanya.
Aquesta temporada es pressuposava un canvi a la Lliga F. A més de Mercury 13, altres grups inversors han estat rondant per fer-se amb un equip a la Lliga F, però l’empresa amb seu a Londres és el primer que ha l’aposta i és converteix en l’inversor majoritari del Badalona Womens. «Vam voler anunciar-ho aquesta setmana abans del partit de dijous, partit contra el Barça on s’han arribat a unes semifinals històriques», va confessar Mario Malavé, un dels cofundadors de Mercury 13. «Això és un equip independent, no té un masculí darrere que el secundi. Avui (per ahir) oficialment hem fet una inversió majoritària i està tot enfocat a continuar fent créixer el club. Entren també nous patrocinadors: Nike (part tècnica) i Fever (plataforma de ticketing) entren com a patrocinadors principals de l’equip. Això és una inversió i no una compra. Venim a aportar el capital per desenvolupar el club», afegia.
Això implica que el nucli dur del club es manté. Tant Josep Bellet, president del Badalona Womens, com Ferran Cabello, actual director esportiu i exentrenador de l’equip, seguiran a l’estructura de l’entitat i mantindran els seus càrrecs. «Ha costat molt d’esforç i molta dedicació. Aquest és un club de barri que s’ha transformat en el que és ara. Imagineu-vos un pare que acompanyarà el seu fill al futbol i mentre està esperant veu unes nenes jugant. Va ser quan jo em vaig enamorar del futbol femení. El futbol femení és a baix. Ha de créixer; cal posar-hi canya. Això és un abans i un després. Volem ser una referència»», va explicar el president.
Mercury 13 és un fons d’inversió mutliclub que afegeix ara el Badalona a la seva cartera de clubs, que ja compta amb el Como (Itàlia) i el Bristol (Anglaterra). Amb un club en cadascuna de les lligues referents a Europa, Mercury 13 arrodoneix la seva inversió al futbol femení, el seu principal objectiu des de la seva fundació. «Esperem que la nostra entrada pugui catalitzar l’arribada d’uns altres que ajudin a professionalitzar la Lliga F. Ens ha dit que tenim una gran responsabilitat i ens encanta que ens rebin en una lliga amb tantes ganes de créixer», va explicar Malavé. Això passa per un nou estadi. Una remodelació integral del Camp Municipal de Badalona que començarà quan acabi aquesta temporada. Ara, l’equip dirigit per Marc Ballester ha de jugar els seus partits com a local a Palamós per la falta de gespa natural.
