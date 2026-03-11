Entrevista | Yves Pons Aler-pivot del Morabanc Andorra
«Girona significa molt per mi; va ser el meu començament a l’ACB»
Yves Pons (Port-au-Prince, Haití, 1999) tornarà aquest diumenge a Fontajau després d’acomiadar-se l’estiu passat un cop finalitzat el contracte amb el Bàsquet Girona. Ho farà com a jugador de l’Andorra i agraït per les dues temporades al pavelló gironí que van permetre-li consolidar-se a la Lliga Endesa.
Com li va a Andorra? Està content amb tanta neu?
Soc molt feliç aquí. L’Andorra és un bon club, el paisatge és realment bonic amb les muntanyes nevades i la gent també és molt agradable. Hi he trobat un club humil, molt familiar i que m’ha de donat l’oportunitat de demostrar les meves habilitats. Per mi això significa molt i per això vaig decidir firmar (té contracte fins al 2027). A part, la meva família també hi està molt a gust. És un país molt segur i còmode per estar amb els nens. Hi estem molt bé.
«Contra el Saragossa va ser una victòria important. Volem donar-li continuïtat a Fontajau»
El passat cap de setmana varen aconseguir una victòria molt important per a l’equip contra el Saragossa (113-111) de cara a la lluita per la permanència.
Va ser una victòria realment important per nosaltres. Era un duel directe, tant per la classificació com per la resta de la temporada. Vam buscar la victòria des de l’inici i finalment, tot i que vam acabar a la pròrroga, vam trobar la manera d’aconseguir-la. Ara hem d’anar a per la següent. Hem d’intentar donar-li continuïtat guanyant el pròxim partit.
Creu que poden acusar el cansament de la pròrroga?
Estem més cansats perquè vam sumar més minuts a un molt alt nivell, però tenim dies per recuperar. L’equip està entrenant bé. Si l’aspecte físic pesa, llavors hem d’esprémer el mental per superar-ho i tirar-ho endavant.
I, en el seu cas particular, com està? Va ser un dels millors del partit contribuint en la victòria amb 19 punts.
Em sento bé. Estic content de poder treure profit de les meves habilitats en benefici de l’equip. Sobretot, en un partit tan important com el de dissabte passat. Però tot l’equip va estar bé. Tenim un objectiu comú, lluitem junts i tots vam estar encertats de cara a l’atac amb un joc més agressiu i amb un ritme alt. És veritat que vaig ser un dels màxims anotadors, juntament amb Jabari Rice, però crec que també vaig aportar en defensa. Cadascú amb la seva feina i el seu rol, però tots ajudem i en aquell cas ens va servir per retrobar-nos amb la victòria.
Llavors, l’equip va sortir reforçat d’aquell encontre?
Crec que estem millorant. Necessitàvem molt aquella victòria, com es va demostrar, i vam fer un pas endavant en atac i en defensa. Hem de seguir així perquè estem anant en la direcció correcta.
L’arribada de Zan Tabak hi ha tingut a veure?
No crec que haguem canviat gaire com a equip, la nostra manera de jugar, però sí que l’entrenador està sent capaç de treure el millor de nosaltres. Ens recorda les nostres habilitats a cadascun dels jugadors i això fa que tots sumem com a equip. El que estem fent ara ja ho havíem fet abans, però potser ho havíem deixat una mica de banda. Volem demostrar més, estant tots units per assolir l’objectiu.
Com afronten el partit d’aquest diumenge contra el Bàsquet Girona?
Com tota la resta. És un partit més i tenim el focus posat en nosaltres mateixos per donar continuïtat a la victòria contra el Saragossa i seguir millorant. Volem ser un equip mentalment fort i agressiu tant en atac com en defensa. Intentarem aconseguir un nou triomf.
Serà especial per vostè tornar a Fontajau.
Sí, és clar. Allà hi he passat les meves dues últimes temporades i guardo records molt macos. Van significar molt per mi. Hi ha bona gent al Girona, tinc ganes de tornar-los a veure perquè tenim bona relació. També a l’afició, els tinc molt d’estima. Serà un partit molt especial i em fa il·lusió tornar a Fontajau, però ara ho faig com a jugador de l’Andorra i necessitem molt una altra victòria.
Manté el contacte amb algú del club?
Sí. Continuem parlant amb alguns nois, de la plantilla i de l’staff. Som amics més que excompanys. Tinc ganes de veure’ls.
Li va saber greu com es va produir la seva sortida l’estiu passat?
No. Tenia dos anys de contracte i els vaig complir, ja està. Vaig quedar lliure i després vaig fitxar per l’Andorra. Això és tot.
Què s’emporta dels dos anys a Fontajau?
Les amistats, però també la consolidació a la Lliga Endesa. Per mi, Girona va ser el començament a l’ACB, la meva primera experiència i estic molt agraït d’haver tingut aquella oportunitat. Em va permetre descobrir la competició, va ser una bona introducció i sempre portaré el club al cor. Em va fer anar pel camí correcte per poder créixer a l’ACB.
Com valora l’ACB?
El nivell és alt, hi ha bons equips i això et fa ser millor jugador. A cada partit es pot veure la competitivitat i la igualtat que hi ha entre tots. És fa dur guanyar i els partits es decideixen per detalls, la balança pot decantar-se per qualsevol dels costats. És una de les millors lligues que hi ha al món.
Es fa difícil lluitar per evitar el descens? Té experiència de superar una situació com aquesta amb el Bàsquet Girona.
Com he dit, és una lliga amb un nivell molt alt. Tots els jugadors i equips volem mantenir-nos-hi. Hem de seguir millorant i donant el millor de nosaltres mateixos com fins ara. Les victòries aniran arribant si tots remem en la mateixa direcció.
No sé si a Andorra hi ha tants bons llocs per fer fotos...
I tant! No tinc gaire temps per fer-ne, però quan he pogut agafar la càmera han sortit bé. El paisatge és diferent, tot blanc perquè aquest hivern ha nevat molt, però molt bonic. M’han sortit bones fotos!
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica