Valery, evacuat en ambulància després de dislocar-se l'espatlla, estarà com a mínim dos mesos fora del Saragossa
El català es lesiona durant l'entrenament de dimarts a la Ciutat Esportiva del conjunt aragonès
Jorge Oto/Santiago Valero
Valery Fernández va donar un ensurt al final de l'entrenament d'aquest dimarts del Reial Saragossa. Al futbolista de l'Escala se li va sortir l'espatlla en la part final de la sessió i va ser necessari fins i tot que acudís una ambulància fins a la Ciutat Esportiva del conjunt aragonès per evacuar-lo a un centre hospitalari, on li va ser col·locada l'espatlla.
La presència del vehicle sanitari, que va arribar a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva amb l'entrenament ja finalitzat, va ser requerida pels serveis mèdics del club davant la indisposició de l'atacant com a conseqüència del dolor. Ja estabilitzat i evacuat a l'hospital, l'ex del Girona va ser donat d'alta, es troba al seu domicili i romandrà com a mínim dos mesos allunyat dels terrenys de joc.
En principi, aquest tipus de lesions requereixen nombroses setmanes de repòs esportiu abans d'escometre els exercicis de fisioteràpia pertinents per a la recuperació i rehabilitació. Això, sempre que no sigui necessari intervenir quirúrgicament. En aquest cas, el termini de recuperació augmenta notablement.
No està sent una temporada fàcil per Valery, que ha desaparegut de les convocatòries en els dos últims partits. Sembla l'escalenc un dels assenyalats pel nefast partit jugat pel Saragossa a Andorra, on l'atacant va formar part de l'onze inicial al costat de Paul Akouokou, que, com ell, tampoc ha tornat a jugar des de llavors.
Abans, Valery havia estat clau en el ressorgir amb Sellés, que després d'iniciar la seva marxa a la banqueta amb tres derrotes consecutives, va aconseguir enllaçar tantes victòries en les jornades següents en les quals el gironí va ser determinant amb un rendiment notable que convidava a pensar que el jugador s'acostava a la seva millor versió, aquesta que el va portar a ser el fitxatge estrella del passat estiu.
El Saragossa és el penúltim classificat de Segona Divisió amb 27 punts, a sis de la salvació que marca en l'actualitat el Valladolid.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica