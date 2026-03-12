«Hi ha saltencs de primera i de segona»
Javi Salamero, president del FC Salt Afrocat, denuncia que el consistori no els cedeix cap instal·lació municipal per entrenar i jugar
"Veient com ens ignoren, l'alternativa que ens queda és anar a entrenar un dia a davant de l'Ajuntament", assegura
Dissabte serà dia derbi a Salt. Un partit dels especials i que jugadors i aficionats esperen amb il·lusió que arribi. La sacsejada futbolística que s’ha viscut a la ciutat els darrers anys ha deixat el Bons Aires i el FC Salt Afrocat com els únics clubs amb equip amateur aquesta temporada. Dissabte els dos conjunts s’enfrontaran al Municipal Pla de Salt (2/4 de 6) en un derbi un xic descafeïnat. No pas perquè no hi hagi al·licients esportius, perquè l’Afrocat hi arriba amb opcions ben vives d’entrar al play-off, sinó perquè des que va començar la temporada, el club de nova creació que presideix Javi Salamero i té l’expropietari del Girona, Josep Delgado, com a secretari, no pot ni entrenar ni jugar en cap camp del municipi. «Som una entitat registrada a Salt i un projecte creat per fer una labor no només esportiva sinó social i d’oci cap a joves, majoritàriament, d’origen estranger, que tenen la voluntat d’integrar-se a la localitat on viuen i resulta que no poden. Sembla que els que manen no vulguin que hi arrelem», diu Salamero.
El president revela que es van reunir amb el regidor i l’antic alcalde, Jordi Viñas, i que «mai» els van donar la possibilitat de poder jugar i entrenar en un camp de Salt. «L’exalcalde ens va convidar directament a plegar perquè deia que no tenien instal·lacions per suportar els clubs i equips del municipi. Precisament aquesta temporada que s’han retirat els dos amateurs del Salt i la Coma-Cros? Au va... Ho veiem un greuge comparatiu. Sembla que hi hagi ciutadans de primera i de segona a Salt», afegeix. En aquest sentit, el club ha demanat una reunió amb la nova alcaldessa, Cristina Alarcón i, de moment, no ha rebut resposta. Per tot plegat, els responsables del club es plantegen alguna acció a la desesperada perquè se’ls tinguin en compte. «Ens han denegat camp diversos cops i veient com ens ignoren, l’alternativa que ens queda és anar un dia a entrenar a davant de l’Ajuntament. Potser és l’únic lloc de Salt on aquests saltencs, a qui alguns veuen segona, podrien entrenar».
L’Afrocat juga i s’entrena a les instal·lacions del Bell-lloc gràcies a un acord amb l’escola amb qui el tracte és «exquisit».
