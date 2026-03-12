Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Spar Girona torna a la feina després d’uns dies de descans

L’equip d’Íñiguez ha aprofitat l’aturada per carregar piles arran de l’acumulació de partits

Coulibaly saluda les seves companyes després del partit contra el Saragossa.

Roberto Íñiguez va aprofitar l’aturada FIBA per donar uns quants dies de festa a la plantilla, després de l’última derrota contra el Casademont Saragossa (78-81) en un partit on les gironines també van perdre el lideratge de la Lliga Femenina. Entre la competició domèstica i l’Eurolliga, les jugadores arrossegaven fatiga de l’acumulació de tants encontres i viatges, així que han pogut aprofitar per descansar i carregar piles de cara a l’últim tram de la temporada.

L’Spar Girona tornarà avui a la feina amb una sessió d’entrenament al pavelló de Fontajau. No hi seran encara Arica Carter, Chloe Bibby ni Carol Guerrero, que estan concentrades amb la selecció azerbaidjanesa, australiana i l’espanyola 3x3, respectivament, i encara els queden compromisos internacionals amb els seus països.

El pròxim partit del conjunt gironí serà el diumenge 22 de març davant el València Basket (12:15h). Després, la Lliga tornarà a aturar-se però aquesta vegada per la disputa de la Copa de laReina, on l’equip d’Íñiguez hi debutarà contra el Perfumerías Avenida el divendres 27 (21:30 h) i espera poder arribar fins a la final.

