L'èxit del Bordils de voleibol: «Era impensable imaginar 12 anys a 1a Nacional»
Gran èxit del Bordils, que ha assegurat la seva presència a la tercera categoria del voleibol estatal per dotzena temporada consecutiva
El Bordils va confirmar el cap de setmana passat la seva continuïtat a la Primera Nacional, la tercera categoria del voleibol estatal, en la qual competirà per dotzena temporada consecutiva. «Era impensable imaginar-ho. Per a un club com el nostre, que no fitxa, que les jugadores no cobren i que ens nodrim dels equips formatius... El que hem fet és molt complicat de fer», diu Manel Combis, vicepresident de l’entitat i coordinador de la secció. «No ha estat un curs senzill. És veritat que vam començar forts a la primera volta i vam treure punts a conjunts que ara són a la part alta de la classificació mostrant un gran nivell, però el segon tram ha estat diferent. Hem patit les baixes de tres peces importants de l’equip, dues per lesions de llarga durada i l’altra perquè va marxar d’Erasmus. Hem sigut un equip menys competitiu, a la qual cosa cal afegir que els rivals s’han reforçat, i tot plegat ha provocat que ens costés més. Però ho hem suplementat amb noies dels equips del planter, fent debutar juvenils, i ens n’hem sortit». El Bordils, ara com ara, ocupa la vuitena posició a la taula.
11 equips i 120 jugadores
Combis no oblida l’any més fotut de tots. «El primer, el primer. Vam arribar a la darrera jornada amb la permanència en joc. Normalment, sempre ens hem mogut per la zona mitjana de la Lliga i, fins i tot, en una ocasió vam quedar en quart lloc», presumeix. Pràcticament, la totalitat de la plantilla «és de Bordils, tot i que tenim algú de fora, com dues noies de Caldes de Malavella». El gran secret, però, no és cap altre que les jugadores que pugen de sota. «Gaudim de bona salut. Som onze equips: un parell de sèniors, dos juvenils, un cadet, tres infantils, un aleví, un prebenjamí i un benjamí. En total, parlem d’unes 120 jugadores».
Al pavelló Blanc-i-Verd, les sèniors passen el testimoni a les petites quan aquestes es fan adultes. «La major part de les jugadores entrenen equips formatius. El vincle existeix, esclar. Aquí no venen a entrenar i després marxen cap a casa, aquí són un grup d’amigues que també fan sopars per conviure plegades». És la definició de la paraula equip en la seva expressió més gran.
«Si no fos pel sentiment de pertinença que tenen pel Bordils, segur que no sobreviuríem. Les jugadores ho posen tot i sempre fan una mica més del qual se’ls demana. Nosaltres no tenim l’arma d’anar a buscar gent, així que explotem el nostre model identitari», descriu Combis, que considera fonamental «mantenir la base estable per a poder garantir el nivell actual».
D’entre les múltiples tasques que realitzen per captar jugadores, destaquen «els campus d’iniciació que practiquem juntament amb l’handbol, les setmanes a portes obertes, les xarxes socials i el boca-orella». Això últim, funciona força. «Sempre hi ha amigues, gent propera o conegudes a les quals es pot seduir». Combis finalitza assegurant que «ja hem començat a preparar l’any vinent». A Bordils no descansen (gairebé) mai.
