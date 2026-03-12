Entrevista | Mark Hughes Escorta del Bàsquet Girona
"Quan jugava a LEB Plata a la Roda ja pensava en arribar a l'ACB"
L'escorta del Bàsquet Girona diu que l'objectiu és disputar els play-off
Quina nota li posa a l'equip?
Després d'una derrota com la de diumenge amb l'Unicaja, estem una mica baixos, però ja tenim aquí el pròxim repte, diumenge ens espera un altre partit molt dur contra un equip amb qui vam perdre en la primera volta (l'Andorra) i tenim moltes ganes de tornar a guanyar.
Hi ha ànim de revenja després d'aquella cruel derrota, amb aquell triple inversemblant de Luz des de la seva pròpia cistella que va forçar la pròrroga?
Recordem bé aquell partit, però al final el bàsquet és així. Pots perdre per una cistella al darrer segon. Havíem fet un bon partit i al final no vam poder guanyar, però bé, ara sí que tenim una mica de ganes de revenja.
Tot i perdre amb l'Unicaja el balanç de 10-11 és bo?
Sí, crec que estem en un bon moment, però el nostre objectiu sempre és guanyar tots els partits. El duel amb l'Unicaja va ser molt dur. No vam fer el nostre joc, no vam practicar el nostre estil i hem de tornar a imposar el nostre ritme en atac i, sobretot, defensar molt millor. Òbviament vam tenir molts lesionats (Sergi Martínez, Fjellerup i Juan Fernández) i van jugar joves de l'U22 que ho estan fent molt bé. Estic content perquè tot i les lesions, i comptant que l'Unicaja és un dels millors equips de la lliga, no ho vam fer tan malament.
Quina és la diferència principal entre les categories FEB, d'on prové, i la lliga Endesa?
El que és clar és que els jugadors són molt millors. Després penso que el joc és molt més ràpid, els equips juguen amb més físic i amb molta més intel·ligència. L'ACB és una de les millors lligues del món i per sort jo ara en puc gaudir.
El seu objectiu quan va arribar a Espanya ja era aquest, jugar a l'ACB?
Sí, vaig arribar a Espanya el 2020 a La Roda, a LEB Plata, i efectivament, ja tenia al cap que volia pujar fins a l'elit del bàsquet d'Espanya. Ara ja hi soc, ho estic fent bé, tot i que sé que em queden coses per millorar. Treballo molt durant els estius i sempre he confiat en el meu joc. Quan vaig arribar a la Roda i veia l'ACB pensava que podia tenir aquell nivell.
En cinc anys ha fet realitat l'objectiu.
Sí, quan creixes en un país, és un plaer. Fa cinc anys, he jugat a LEB Plata, LEB Or i ara a l'ACB, i estic molt agraït a Girona per l'oportunitat. Abans havia passat també pel Lleida i l'Estudiantes.
Quins records tenia de Fontajau? Hi va jugar amb el Lleida la Final Four on el Girona va ascendir a l'ACB.
El record que tenia era duríssim, en aquella Final Four per pujar a l'ACB que jo disputava amb el Lleida. Vaig jugar contra en Marc (Gasol). Fontajau ja va empènyer molt aquell dia. Quan em van dir que tenia una proposta del Girona de seguida vaig pensar en Fontajau i en aquella Final Four.
El bàsquet ha sigut molt important a la seva vida. Els pares hi jugaven i els seus germans, també.
Tots meus germans han jugat a bàsquet, el meu pare també, i la meva mare havia fet vòlei. Jo també vaig practicar atletisme, futbol americà, i el bàsquet va ser l'esport que més em va agradar. Jo he sigut l'únic que ha arribat a professional. La meva família em segueix i ara és possible que a finals de mes vinguin a Girona per veure'm. Estic content perquè seria la primera vegada.
A Espanya ha jugat a la Roda (Albacete), a Lleida, a Madrid, a Sevilla i a Girona. Llocs molt diferents.
Sí, ciutats molt diferents, però em sento còmode aquí i he estat còmode arreu. Després de sis anys puc dir que m'encanta Espanya, el menjar, la gent, l'ambient...
Vostè és més bon defensor o tirador?
Als jugadors sempre els diuen que la defensa és el més important, però per a mi l'important és voler ajudar l'equip i tots els partits són diferents. A vegades haig de ficar els meus tirs i a vegades haig de defensar un bon jugador rival, però al final la gent em diu que soc un bon tirador més que un jugador de defensa. Jo ho veig igual.
Com s'entrena un tirador?
Sobretot durant l'estiu jo faig tota mena d'exercicis diferents de tirar, per exemple en tinc un on n'he de convertir cinc de seguits i després canvia la posició i si en fallo un o dos, haig de tornar a la primera posició. Practico també des de diferents accions, per exemple, sortint d'un bloqueig directe.
Va treure's els estudis de Ciències de l'Esport, volia tenir una sortida professional per si no li anava bé en el bàsquet?
Sí, i ara penso que sempre vull encara ser vinculat a l'esport i que quan s'acabi la meva carrera m'agradaria ser entrenador. I si no pogués això, preparador físic.
Què podem esperar d'aquest final de temporada? Es pot somiar amb el play-off?
Som desens i acabar entre els vuit primers i fer el play-off és possible. Crec que falten algunes cosetes que hem de millorar, però estic segur que podem millorar, encara. El nostre objectiu és ser als play-offs.
