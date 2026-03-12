Un rècord del món per al GEiEG
L’atleta grupista, Marc Julià, signa la millor marca mundial Màster de salt de llargada (7,02 m.) al Campionat d'Espanya de pista coberta d’Antequera
L’atleta del GEiEG Marc Julià va signar una actuació extraordinària al Campionat d’Espanya Màster de pista coberta d’Antequera, on va establir un nou rècord del món indoor M45 de salt de llargada amb una marca de 7,02 metres que li va valer la medalla d’or. El salt, aconseguit en el cinquè intent del concurs, supera l’anterior rècord de la categoria, que estava a mans del nord-americà Antonio Palacios amb 6,98 metres des de l’any 2012.
L’atleta gironí també va destacar en altres proves del programa. En els 60 metres llisos, Julià va signar una gran semifinal amb 7.11 segons, marca que suposa nou rècord d’Espanya de la categoria. Ja a la final, però, va acabar aconseguint la segona posició amb un temps de 7.17 segons. Julià també va aconseguir la medalla d’or en llançament de pes (13,20 m.)
