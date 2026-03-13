El Bàsquet Girona busca un reforç per suplir la baixa de Fjellerup
Moncho Fernández lamenta la lesió de l'argentí, manté Juan Fernández de baixa però espera recuperar Sergi Martínez contra l'Andorra
El Bàsquet Girona repeteix aquest cap de setmana a Fontajau. Després de perdre diumenge passat contra l'Unicaja (83-90), demà passat arriba l'Andorra (12h), un teòric rival directe que, en cas de superar-lo, deixaria la permanència virtual gairebé encarrilada. La notícia del dia, però, és la confirmació que Maxi Fjellerup es perdrà el que queda de temporada. Ahir li van fer una artroscòpia per resoldre els problemes de turmell que arrossegava. L'operació, segons el comunicat del club, ha sigut exitosa, però la recuperació s'allargarà uns mesos i ja no podrà tornar fins al curs que ve. Fjellerup aquest any només ha pogut jugar tres partits: Gran Canària, Barça i Lleida.
"La baixa de Maxi és una mala notícia. El club sempre està al mercat per si es pot millorar l'equip. De moment tenim 11 professionals i els jugadors de l'U22, mentre el club treballa a la recerca d'una solució per a la baixa", ha dit Moncho Fernández. Aquesta vegada, a diferència de molts altres cops, el tècnic no ha amagat que hi ha voluntat de dur un jugador. Això sí, sempre que s'adapti a les necessitats de l'equip i a la disponibilitat econòmica.
"La situació ideal seria com anar a El Corte Inglés, trobar el que vols i comprar-ho, però el mercat no funciona així. Primer veurem què hi ha, després, la nostra capacitat és la que és, i sempre dic que també és important la capacitat d'adaptació. Hi ha gent al club que treballa per tenir l'equip complet i el més competitiu possible, però hi ha molts factors en joc que no depenen de nosaltres", ha assegurat l'entrenador del Bàsquet Girona. Per diumenge Moncho manté la baixa de Juan Fernández, però espera recuperar Sergi Martínez.
Un precedent de mal record
Sobre el pròxim rival ha destacat la seva defensa i capacitat rebotejadora. Respecte de l'anterior partit, amb l'Unicaja, considera que el seu equip hauria de millor "en defensa". També se li ha preguntat per si hi ha al vestidor ànim de revenja després de la cruel derrota a Andorra en la primera volta després de dues pròrrogues (115-113). El Girona tenia el duel guanyat, però els errors en els tirs lliures i un triple inversemblant de Rafa Luz a un segon del final des de la seva pròpia cistella van dur-lo a dos temps extra que els andorrans van acabar resolent a favor seu.
"Trigaré anys a oblidar aquell partit", ha reconegut Moncho Fernández, tot i que va recordar que a banda del triple de Luz, els gironins van fallar "quinze tirs lliures, si no recordo malament". Amb tot ha dit que "pensar ara en aquell dia no ens aporta res, allò ja és història, l'Andorra és diferent, té un entrenador i jugadors diferents, i ens hem de centrar en això". Sobre els canvis en el joc del rival a partir de l'arribada de Zan Tabak per suplir Joan Plaza ha dit que "quatre partits són pocs, Tabak ha mantingut algunes coses que ja feia en Joan. Defensivament, són una mica diferents i en atac, tot i mantenir algunes coses, es comença a notar la mà de Tabak.
