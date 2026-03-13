El gest d’Araujo amb Ter Stegen
El porter, cedit al Girona, continua recuperant-se de la seva lesió, però va acceptar la invitació de l’uruguaià per retrobar-se amb la plantilla blaugrana.
David Bernabeu
La plantilla del FC Barcelona va viure una tarda molt especial gràcies a la iniciativa de Ronald Araujo, que va organitzar un tardeo per celebrar el seu aniversari i, alhora, reforçar la unió del vestidor abans d’afrontar el tram més decisiu de la temporada. Tanmateix, la gran novetat de la vetllada va ser la presència de Marc-André ter Stegen, que no va dubtar a acceptar la invitació del seu excompany i es va poder retrobar amb els blaugrana.
El central uruguaià va citar tots els seus companys i els membres del cos tècnic, liderats per Hansi Flick, que no es va voler perdre la trobada en un ambient molt diferent del de la Ciutat Esportiva. El lloc escollit va ser el restaurant Masia Rosàs. La vetllada, un berenar-sopar, va tenir un marcat caràcter de convivència i servirà per enfortir la cohesió del grup en un moment clau del curs i abans d’afrontar el tram final d’una temporada en què continuen tenint totes les opcions de guanyar la Lliga i la Champions.
Tanmateix, la gran novetat va ser, sens dubte, Ter Stegen, lesionat des del partit disputat amb el Girona davant l’Oviedo a mitjan febrer. Va ser un cop dur per a l’alemany, que va acceptar marxar cedit a Montilivi per trobar la continuïtat que no podia tenir al Barça de cara a assegurar-se la presència en el pròxim Mundial, que se celebrarà a l’estiu.
La plantilla blaugrana no s’oblida del seu excompany, que continua oficialment cedit a l’equip que dirigeix Míchel, però que manté el contracte amb el Barça fins al 2028. El gest que va tenir Araujo amb ell confirma, a més, la bona relació que encara uneix els blaugrana amb el porter, que va agrair la convocatòria i no es va voler perdre l’oportunitat de tornar a coincidir amb els qui formen el vestidor on ha viscut des de la seva arribada a Barcelona el 2014, ara fa onze anys.
