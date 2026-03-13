La iniciativa per sumar més dones a l’arbitratge
La gironina Yasmina Alcaraz, àrbitra internacional ACB, és una de les impulsores del projecte ÀrbitrA amb A de la Federació Catalana de Bàsquet
DdG
La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha presentat a les Instal·lacions Esportives de la Residència Esportiva Joaquim Blume d’Esplugues de Llobregat, el projecte ‘ÀrbitrA amb A’, una iniciativa destinada a fomentar la participació, la fidelització i la visibilitat de les dones en l’arbitratge a Catalunya.
L’acte ha comptat amb la participació del Conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril; el president del Comitè d’Àrbitres i d’Auxiliars de Taula de l’FCBQ, Lluís Vergés; i l’àrbitra internacional ACB i una de les impulsores del projecte, la gironina Yasmina Alcaraz.
El projecte vol reforçar el creixement del Comitè d’Àrbitres i Auxiliars de Taula de la Federació mitjançant una estratègia que connecta la captació de noves àrbitres, la formació inicial i l’acompanyament continuat, integrant-se amb el programa de Mentoria d’Àrbitres.
L’àrbitra internacional catalana Yasmina Alcaraz ha estat l’encarregada d’explicar una campanya que, amb el lema ‘Dona’t a l’arbitratge - Fes-te ÀrbitrA’, vol consolidar un model d’arbitratge més inclusiu i equitatiu, i contribuir a generar nous referents femenins dins del Bàsquet Català. «ÀrbitrA amb A no és només un projecte, és una aposta decidida pel present i el futur de l’arbitratge» ha dit. L’àrbitra referent també ha reconegut que es tracta «d’una oportunitat per obrir portes, generar referents i construir nous camins perquè cada vegada més noies i dones trobin en l’arbitratge un espai de creixement, lideratge i passió per l’esport».
