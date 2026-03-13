Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda cap de setmanaSarrià Manga'Les cassoles de la Rosa'Xavier GuitartÚs compulsiu internetEducacióRodolfo SanchoSanció TradeInn
instagramlinkedin

La iniciativa per sumar més dones a l’arbitratge

La gironina Yasmina Alcaraz, àrbitra internacional ACB, és una de les impulsores del projecte ÀrbitrA amb A de la Federació Catalana de Bàsquet

La presentació del projecte, avui, a Esplugues de Llobregat. / FCBQ

DdG

Barcelona

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha presentat a les Instal·lacions Esportives de la Residència Esportiva Joaquim Blume d’Esplugues de Llobregat, el projecte ‘ÀrbitrA amb A’, una iniciativa destinada a fomentar la participació, la fidelització i la visibilitat de les dones en l’arbitratge a Catalunya.

L’acte ha comptat amb la participació del Conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril; el president del Comitè d’Àrbitres i d’Auxiliars de Taula de l’FCBQ, Lluís Vergés; i l’àrbitra internacional ACB i una de les impulsores del projecte, la gironina Yasmina Alcaraz.

El projecte vol reforçar el creixement del Comitè d’Àrbitres i Auxiliars de Taula de la Federació mitjançant una estratègia que connecta la captació de noves àrbitres, la formació inicial i l’acompanyament continuat, integrant-se amb el programa de Mentoria d’Àrbitres.

Notícies relacionades

L’àrbitra internacional catalana Yasmina Alcaraz ha estat l’encarregada d’explicar una campanya que, amb el lema ‘Dona’t a l’arbitratge - Fes-te ÀrbitrA’, vol consolidar un model d’arbitratge més inclusiu i equitatiu, i contribuir a generar nous referents femenins dins del Bàsquet Català. «ÀrbitrA amb A no és només un projecte, és una aposta decidida pel present i el futur de l’arbitratge» ha dit. L’àrbitra referent també ha reconegut que es tracta «d’una oportunitat per obrir portes, generar referents i construir nous camins perquè cada vegada més noies i dones trobin en l’arbitratge un espai de creixement, lideratge i passió per l’esport».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
  2. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  3. Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
  4. Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
  5. L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
  6. «La gent demana sushi a casa i jo els porto arrossos i guisats»
  7. Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
  8. Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions

Més de 8.500 futbolistes en un MIC de rècord

La iniciativa per sumar més dones a l'arbitratge

Les imatges del desnonament de 'Sisplau'

Vídeo: Desnonen en Siusplau, l'icònic aficionat del Girona

La xarxa de Rodalies, més lenta que fa una dècada: la falta de manteniment triplica les limitacions de velocitat des del 2017

Trump i el Pentàgon castiguen una empresa d'IA per negar-se a usar la tecnologia per a la vigilància massiva i la creació d'armes autònomes

El Govern obre una convocatòria per subvencionar la rehabilitació d'habitatges en municipis rurals aquest any

Científics desenvolupen injeccions de nanopartícules per ensenyar al sistema immunitari a "buscar i destruir" cèl·lules malaltes

Tracking Pixel Contents