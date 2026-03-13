Les eleccions del Barça també es juguen a Girona
Milers de gironins estan convocats diumenge a la Casa de Cultura per decidir el nou president blaugrana entre Joan Laporta i Víctor Font
La Casa de Cultura de la ciutat gironina és el punt de trobada per als socis del Barça de la demarcació de Girona per a les eleccions de diumenge, en un cara a cara entre el fins ara president Joan Laporta i el candidat Víctor Font. A Girona hi ha 4.866 persones amb dret a vot, una responsabilitat que podran exercir des de les 9 fins a les 21 hores. S’espera una alta participació, especialment en la jornada del matí, perquè l’equip de Hansi Flick juga a la tarda contra el Sevilla. La decisió final tindrà conseqüències, positives i negatives, els pròxims cinc anys.
Diari de Girona ha parlat amb David Falgàs, president de la Penya Barcelonista de l’Escala i de la Federació de Penyes de l’Alt i el Baix Empordà i de la Catalunya Nord; i amb Quim Vall-llosera, president de la Penya Barcelonista d’Arbúcies i de la Federació de Penyes de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès i La Selva. Per a ells, Joan Laporta no és tan favorit com la gran majoria de gent podria pensar. «Pel que fa a les xarxes socials, tot és Laporta, però quan comences a parlar amb els socis, t’adones que el percentatge de gent que no pensa el mateix canvia. Estem expectants per descobrir què passa i tenim moltes ganes d’anar a votar», explica Falgàs, que s’aproparà a Girona al matí, en companyia del seu fill, per exercir el seu dret a vot.
«Votaré a Víctor Font», diu, sense amagar-se. «Laporta no creu en les Penyes i això no ve d’ara, ve de la primera època com a president. No li importem gaire i la mostra més clara la tenim en aquesta precampanya, que ni ha enviat les paperetes perquè poguéssim signar com sí que han fet els altres precandidats. Vaig demanar explicacions a l’àrea social i em van dir que era una decisió de la candidatura. I tampoc no ha presentat cap mena de projecte», afegeix Falgàs. «Font, en canvi, n’ha presentat un, fa temps que ho treballa i crec que se li ha de donar confiança».
Falgàs comenta que «no em sorprendria que guanyés Font. És veritat que hi ha molt rebombori entre els aficionats, però qui votarà és el soci. Molta gent veu que la piloteta entra i amb això pensa que Laporta ho fa molt bé, però qui mira més enllà aviat veu la situació de l’entitat, l’economia, les mentides, i llavors la cosa no està tan clara. Laporta gaudeix d’un avantatge innegable, però les distàncies s’han retallat a mesura que han anat passant els dies». El model presidencialista viscut fins ara no agrada a tothom. «Es veu massa improvisació. Puc entendre que allò que va heretar no era fàcil i que també ha pres bones decisions, però ha traspassat línies vermelles. Sempre ha fet la mateixa cantarella, tant pel que fa a la regla de l’1:1 com amb les obres de l’Spotify Camp Nou, i això li ha restat credibilitat. Per què l’hauríem de creure, ara? I de les seccions ja ni parlo. Vull pensar que el soci té memòria, perquè estem decidint el futur del club que estimem. Hem de revertir la salut del Barça, que és complicada».
«Hi ha partit»
Com el seu company de càrrec, Vall-llosera admet que «ens juguem molt. En el cas concret d’ara, el refrany de val més boig conegut que savi per conèixer ja no funciona. Ja sabem quin boig trobarem i aquest savi mereix una oportunitat». L’arbucienc també es plantarà ben aviat a Girona per posar la butlleta dins d’una urna. «Nosaltres som els grans perjudicats de les decisions que s’han pres últimament. Abans, el soci i penyista formava part del problema i de la solució. Et podies reunir, en parlaves, s’arribava a un acord. Avui se’ls en fot, el que pensem i com ens ho fem».
Vall-llosera tampoc no està gens content amb el tracte de Laporta els últims anys. «En el fons no crec que ell sigui el pitjor. Laporta és com és, un home planer i catxondo, però l’envolten una sèrie de persones que creuen en un altre model de gestió del que seria l’indicat. I els penyistes ho passem cru. En Víctor Font ha escoltat les problemàtiques i s’ha responsabilitzat. Fins i tot ha signat un compromís perquè el món penyístic tiri endavant. Perquè hi ha Penyes que amb prou feines poden aguantar-se i no haurien de desaparèixer, totes mereixen el mateix respecte».
A les eleccions de diumenge, «hi ha partit, hi ha partit», repeteix Vall-llosera. «Laporta no és un xitxarel·lo, també ha fet coses molt bones pel Barça. Però la part social l’ha gestionat fatal. És massa poc transparent, sempre s’aferra a la confidencialitat per no explicar res, i a nosaltres ens agradaria saber moltes coses». Tant Falgàs com Vall-llosera demanen que la gent es mobilitzi i vagi a votar. Hi ha molt en joc i Girona també jugarà el seu paper.
Subscriu-te per seguir llegint
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
- Treball sanciona l'empresa gironina Tradeinn per fer contractes temporals de manera 'sistemàtica i fraudulenta
- L’experiment fallit de Porqueres consistia a simular un volcà
- Les imatges de la protesta de les famílies que els seus fills estudien un cicle formatiu d’emergències mèdiques i els han prohibit fer pràctiques en ambulàncies
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estudia emprendre accions legals contra SOM Calonge i Sant Antoni per l’ús fraudulent de la IA