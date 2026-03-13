Més de 8.500 futbolistes en un MIC de rècord
Pau Cubarsí i Kika Nazareth, jugadors del FC Barcelona i padrins de la 24a edició del torneig, han participat en la presentació
DdG
El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona ha sigut l’escenari de la presentació de la 24a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup), que ha comptat amb la presència del gironí Pau Cubarsí i Kika Nazareth, futbolistes dels primers equips masculí i femení del FC Barcelona. La competició tindrà lloc entre el 31 de març i el 5 d’abril en més de 40 municipis de les comarques gironines i ho farà, novament, amb una participació rècord de 464 equips. Els més de 8.500 jugadors i jugadores inscrits es repartiran en 9 categories, una d’elles femenina, per disputar 1.143 partits en una seixantena de camps. L’estadi de Vilatenim de Figueres tornarà a acollir la cerimònia d’inauguració i repetirà, juntament amb Palamós, com a seu de les finals que es repartiran entre el dissabte i el diumenge d’aquella setmana.
La presentació també ha comptat amb la participació d’Abel Garcia, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat; David Bellver i Maite Colomer, president i directora del MICFootball; Jordi Masquef, diputat d’Esports de la Diputació de Girona, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona i alcalde de Figueres; Carolina Hernández, gerent de patrocinis de CaixaBank, i Valentí Farràs, director del CosmoCaixa.
El president del MICFootball, David Bellver, ha explicat que «estem molt satisfets perquè, des de sempre, però sobretot els últims anys, la resposta que rebem per part dels equips és molt positiva. La gent té ganes de MIC, de venir a la demarcació de Girona per viure nombroses experiències i perquè confia plenament en el que li estem oferint. Som capaços de moure més de 10.000 persones durant tota la Setmana Santa i això no només repercuteix als participants, sinó que també té una incidència directa en el territori. Estem molt orgullosos del que hem aconseguit fins ara; sabem que la Costa Brava és un destí molt atractiu per als equips, però alhora som capaços d’oferir un torneig on l’esport i la convivència amb gent de tot el món es donen la mà durant uns dies».
