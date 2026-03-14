Dos gols en quatre minuts sentencien a l'Olot davant el Torrent (1-2)

Marc Mas avançava als olotins amb un gol de cap, però els valencians han aconseguit remuntar

Una acció del partit entre l'Olot i el Torrent. / UE Olot

Pau Cambronero

Se li ha escapat els tres punts a l'Olot, a casa, en un partit clau per continuar allunyant-se de la zona baixa. Davant hi havia el Torrent, penúltim classificat, però el conjunt valencià ha demostrat des del que malgrat la seva situació a la classificació ha estat capaç de capgirar un partit per arremetre-li el triomf als garrotxins.

Els visitants han començat amb més perill, generant les ocasions més clares del primer temps. De fet, a la mitja hora de joc, Ballesté ha hagut de lluir-se amb una gran aturada per evitar que el Torrent s’avancés al marcador. Des d'alhesores, els olotins han sabut reaccionar buscant la rèplica amb més insistència i acostant-se també amb perill a la porteria rival. Tot i això, cap dels dos equips ha aconseguir trencar l’empat inicial i el duel ha arribat al descans amb el 0-0 a l’electrònic.

A la represa, l’Olot ha sortit amb més decisió i no ha trigat gaire a trobar el premi. Abans de complir-se els primers deu minuts de la segona meitat, Marc Mas ha avançat als seus amb un cop de cap després d’una bona centrada lateral de Pau Salvans. Però amb el gol encaixat, els valencians han comenát a canviar jugadors i aquests canvis han acabat capgirant el guió. Amb mitja hora encara per jugar, Gomilla ha saltat al terreny de joc i només amb cinc minuts sobre la gespa ha aconseguit fer l'empatat. Ara bé, el cop més dur ha estat quan, tot just quatrte minuts després d'encaixar el primer dels visitants, els valencians han marcat el segon i han aconseguit remuntar el duel deixant als olotins sense el premi dels tres punts.

