Una pena màxima dona una alegria al Girona B (0-1)
Un penal transformat per Garrido permet als blanc-i-vermells sortir victoriosos del Johan Cruyff tot i acabar amb 9 jugadors
Gerard Ullastre
Una diana de Nil Garrido des dels onze metres ha estat suficient per tombar al Barça B. Les aturades d’Andrev han donat ales als gironins, que malgrat acabar el matx amb només 9 jugadors, són, a dia d'avui, l’únic equip que ha estat capaç sumar els 3 punts al feu blaugrana.
Una primera part moguda acabaria sense premi per cap dels conjunts catalans. Ureña avisaria als de Quique Álvarez amb un xut poc abans del minut 10 de partit que sortiria fregant el travesser. La rematada de l’ex del Girona donaria el tret de sortida que encetaria un seguit d’ocasions per ambdós equips que, malgrat no aprofitar-les, reflectirien la igualtat del nivell de joc ofert a la gespa. Els blanc-i-vermells ho intentarien amb una rematada de Javi González, que ha sortit fregant el pal, i poc després, amb un xut amb rosca de Nil Calderó que ha obligat a Kochen a lluir-se. L’empenta del Girona B faria que Antonio Slaguero, pecant d’ambició, obrís la llauna amb una bona rematada, però la diana quedaria invalidada per posició antireglamentària. A l’altra banda del terreny de joc, els blaugranes es toparien amb el mur d’Andrev, que ha estat infranquejable, i no ha estat pas perquè els de Belletti no ho hagin intentat.
A la represa, els gironins han pujat una marxa. El filial del Barça no seria capaç de trencar el setge establert a la porteria de Kochen i de nou, Nil Garrido tornaria a avisar, aquesta vegada estavellant una pilota al pal. Malauradament, amb avisar no n’hi ha prou, i, al futbol, el que perdona ho sol pagar car. Amb el pas dels minuts, els locals han començat a revifar, i els de Quique Álvarez han requerit una estirada excelsa d’Andrev per no encaixar un gol.
Quan el Girona estava immers en el moment més fosc del matx, ha aparegut una llum en forma de penal que Garrido s’encarregaria de transformar aconseguint, d'aquesta manera, el gol que portava perseguint tot l'encontre. El Barça B pagaria car l’error d’Alexis Olmedo, que ha tocat la pilota amb la mà dins l'àrea. Quan els gironins ja cantaven victòria, l’àrbitre expulsaria amb vermella directa a Raúl Martínez per una forta entrada a Juan, i Andrev s’ha hagut de tornar a posar la capa d’heroi aturant les envestides blaugranes. A l’últim minut de l’afegit, el filial del Girona es quedaria amb 9 jugadors per l’expulsió, també amb vermella directa, de Guillem Badia, però els de Quique Álvarez aconseguirien l’objectiu: no encaixar i adjudicar-se la victòria.
