El SHUM s’endú el match ball contra el Cerdanyola (3-5)

Una bona segona meitat amb 4 gols permet als maçanetencs imposar-se a la pista d’un rival directe en la lluita per evitar el descens

Partit entre el SHUM i el Liceo

Partit entre el SHUM i el Liceo / Liceo

Gerard Ullastre

Els maçanetencs guanyen en una pista clau per fugir de la zona de perill. El triomf a la pista del Cerdanyola col·loca als de Jordi Garcia 5 punts per sobre l’avant-penúltima posició de la classificació, la qual obliga el seu ocupant a jugar el partit de promoció de descens. 

El partit era un dels més importants de la temporada per ambdós equips. Els locals arribaven amb 13 punts, i, els maçanetencs, només amb 2 més, amb 15. La tensió es palpava a l’ambient. El primer gol ha arribat amb un contracop llançat per Roger Presas i executat a la perfecció per Pepe Hernández, però els del Vallès posarien les taules a l’electrònic abans del descans. A la represa, un altre gol de Pepe i una diana d’Aleix Domenech han avançat al SHUM, però l’orgull local, empentat per l’afició, ha tornat a empatar l’encontre. No obstant això, les defenses del Cerdanyola han cedit els últims minuts encaixant les sentències de Gerard Oviedo i Xavier Gurri, que han fet justícia en un encontre de clar color visitant.

