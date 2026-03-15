En Directe
El Bàsquet Girona guanya l'Andorra en un altre ridícul pels talls de llum a Fontajau (82-75)
Els de Moncho Fernández veuen interromput el partit en tres ocasions per talls de llum del pavelló, però mantenen el control i guanyen malgrat l’embranzida final de l’Andorra
El Bàsquet Girona s’ha imposat al MoraBanc Andorra en un partit que ha estat marcat, una vegada més, pels problemes elèctrics a Fontajau. El duel s’ha hagut d’aturar fins a tres vegades per talls de llum: el primer quan faltaven 2:45 minuts per acabar el primer quart amb 14-7 al marcador, el segon al minut 3:29 del tercer període i el tercer a 19.4 segons del final del partit. Entre totes aquestes incidències, el partit ha quedat interromput durant més de 40 minuts.
Tot i aquest context atípic en general —per desgràcia no gaire a Fontajau— i les constants interrupcions, l’equip de Moncho Fernández ha sabut mantenir la concentració per acabar sumant una victòria molt valuosa. Un triomf que se’ls ha estat a punt d’escapar amb la gran reacció al darrer quart de l’Andorra, amb un parcial de 5-16, però que finalment s’ha convertit en l’onzena victòria de la temporada, fet que deixa el conjunt gironí amb pràcticament mitja permanència assegurada. El Bàsquet Girona ha millorat notablement durant el primer temps l’aspecte defensiu respecte al darrer partit contra l’Unicaja i, sumat al desencert del MoraBanc Andorra, ha provocat que els visitants encadenessin diversos minuts sense anotar en diferents fases del partit, fent que la distància acabés sent massa gran per remuntar.
Tot i això, sí que és cert que els dos equips han començat amb força desencert en els primers compassos del partit, però el Bàsquet Girona ha imposat aviat la seva identitat des del tir exterior. Un gran triple de Pep Busquets, seguit d’una cistella de Sergi Martínez, ha permès als de Moncho Fernández obrir la primera escletxa (8-2). La bona defensa interior dels gironins ha ofegat l’atac del MoraBanc Andorra, que només ha pogut anotar 4 punts en els primers 7 minuts de joc. En aquell moment, però, el partit s’ha aturat durant gairebé 20 minuts per una apagada al pavelló de Fontajau. Una pausa que ha semblat beneficiar els andorrans, que han sortit amb més encert per intentar retallar distàncies.
El Girona ha sabut reaccionar amb rapidesa. Un triple de Needham i una gran entrada de Sergi Martínez han tornat a estirar la diferència fins a superar la barrera dels 10 punts. Arran d’agafar aquest avantatge, els de Moncho Fernández han mantingut el control gràcies a la solidesa defensiva i a l’encert exterior, i un triple sobre la botzina de Pep Busquets ha arrodonit un gran primer temps per als gironins, que han marxat al descans amb +13 (41-27).
En la represa, els gironins han agafat la directa ben aviat gràcies a les transicions defensa-atac ràpides. Livingston, amb un triple, i tot seguit Busquets, a plaer sota cistella, han fet superar en un tancar i obrir d’ulls els 20 punts a l’electrònic (48-27). Però de nou, a 3:29 per acabar el tercer quart, una nova aturada ha tornat a interrompre el duel. I, una vegada més, ha costat tornar a arrencar després de tanta interrupció, fet que ha aprofitat l’Andorra per abaixar la barrera dels 20 punts i arribar als darrers 10 minuts amb 16 de diferència entre ambdós conjunts (60-44).
En els últims compassos, l’equip de Moncho s’ha començat a veure superat per l’Andorra, que ha aconseguit reduir dels 23 punts de diferència fins als 8. Els dos triples de l’exgironí Yves Pons han acostat encara més els andorrans i Moncho s’ha vist obligat a aturar l’hemorràgia causada per l’equip de Tabak. Ara bé, quan pitjor estava l’equip, ha aparegut l’encert de Livingston per donar vida al Bàsquet Girona i capgirar la dinàmica negativa pràcticament tot sol. Tot i haver-hi una tercera aturada a 19 segons del final, els àrbitres han decidit continuar el partit sense que, en aquesta ocasió, l’aturada tingués afectació en el temps d’espera.
Per sort per als gironins, la bona feina feta durant els tres quarts anteriors havia deixat els andorrans amb una diferència massa gran per remuntar, i el Bàsquet Girona ha tornat a demostrar, amb la seva gent a Fontajau, que és un equip capaç de competir contra qualsevol rival.
4Q | o:oo
El Bàsquet Girona s'endú l'onzena victòria de la temporada en un partit seriós dels de Moncho, en què el principal incident han estat les tres aturades a causa de les apagades de la llum del pavelló (82-75)
4Q | 4:01
Livingston està donant vida al Bàsquet Girona quan pitjor ho està passant i aconsegueix per la seva compta capgirar la dinàmica negativa dels gironins d'aquest quart. (72-60)
4Q | 5:12
El MoraBanc Andora es posa a 7 dels gironins gràcies a un parcial de 5-16 en els primers minuts del darrer quart (67-61)
4Q | 6:21
Moncho Fernández ha de parar el partit perquè dos triples de l'ex-gironí Pons posen a l'Andorra al partit (65-57)
4Q | 7:53
L'Andorra s'està acostant en el marcador, però apareix Livingston per anotar un gran triple i mantenir a l'equip de Tabak a ratlla (65-51)
3Q | 0:00
Final del quart el Bàsquet Girona arriba als darrers 10 minuts amb un +16 d'avantatge que ha de mantenir per aconseguir l'onzena victòria del curs (60-44)
3Q | 1:14
El Bàsquet Girona no ha tornat bé de l'aturada. Okoye anota un 2+1 i abaixa la distància a 18 punts (58-40)
Es reprèn el partit per segona vegada a Fontajau!
3Q | 3:28
Es torna a aturar el partit a Fontajau per una nova caiguda de la llum del pavelló
3Q | 4:06
Quin partit més seriós dels de Monco Fernández. Cada acció d'encert andorrà el retorna fent impossible que els de Tabak abaixin el marcador (56-33)
