El Bàsquet Girona reclama inversió a Fontajau
El club expressa, a través d'un comunicat, el seu malestar per les aturades de la llum del partit d'avui i sol·licita a l'Ajuntament el compromís d'invertir en les millores pel pavelló
Després de les constants aturades provocades pels talls de llum a Fontajau durant el partit entre el Bàsquet Girona i l'Andorra, el club ha llançat un comunicat a les seves xarxes socials expressant el seu malestar amb la situació que s'ha hagut de viure. L'entitat lamenta que "avui no hem pogut gaudir d’un partit com us mereixeu com a afició, ni com es mereixen els nostres jugadors i jugadores. No és la primera vegada que passa aquesta temporada, i avui la situació s’ha vist agreujada per l’episodi meteorològic".
Però a més de veure's agreujada per les condicions meteorològiques, el Bàsquet Girona assenyala que la situació també és deguda al fet que “Fontajau necessita una inversió que permeti millorar i actualitzar la instal·lació després de més de trenta anys de funcionament, adequant-la al nivell de competició actual”. Tot i el que digui l’Ajuntament, el club considera que cal una intervenció més profunda, això sí, expressen que són conscients que "l’Ajuntament està intentant trobar solucions a les incidències que s’han produït. Tanmateix, creiem que cal anar més enllà i abordar una millora estructural de la instal·lació".
Amb els fets d'avui, l'entitat ha llançat el comunicat per a fer una crida a l’Ajuntament per garantir que els equips puguin competir en les mateixes condicions que la resta de clubs de la màxima categoria i que els aficionats puguin gaudir de l’esport com es mereixen “per això, des del Bàsquet Girona demanem a l’Ajuntament el compromís d’invertir a Fontajau per tal de garantir que els nostres equips puguin competir al màxim nivell, amb les mateixes condicions i la mateixa qualitat d’instal·lacions que la resta d’equips”.
Des del club reafirmen el seu compromís amb els jugadors, l’esport i la ciutat, expressant que "mantenim el nostre compromís de treballar de manera incansable amb l’Ajuntament per aconseguir un Fontajau millor" concloïen.
