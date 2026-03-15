Bisbal Bàsquet i Saragossa: la lluita per marxar de la part baixa
Els dos equips estan empatats i el triomf faria ampliar el marge respecte a la zona de descens
El Bisbal Bàsquet visita Saragossa (18:00 h) en un duel marcat com a molt important per als empordanesos. El conjunt d’Èric Surís busca refer-se de la cruel derrota a l’últim segon viscuda el passat cap de setmana davant el Castelló, líder de la competició. El duel arriba marcat per la màxima igualtat entre els dos conjunts, amb un balanç idèntic de victòries i derrotes que situa el partit com un enfrontament directe en la lluita per allunyar-se de la zona baixa. Els bisbalencs afronten el matx amb l’esperança de recuperar efectius com Ochu, Torrent i Adebayo, després d’una jornada en què la rotació va ser molt curta.
Pel que fa als lesionats, el tècnic del Bisbal, Èric Surís, va explicar que els jugadors continuen sent dubtes fins a última hora, «però ens agradaria recuperar algú», destacava l’entrenador, que confia poder comptar amb algun dels tres tocats tot i que en tot cas de no poder recuperar-los per al duel «són problemes físics i no lesions greus».
Pel que fa a la importància del duel, el tècnic va voler rebaixar la idea que el partit sigui decisiu, tot i reconèixer la seva importància, ja que va explicar que «no és una final, perquè encara queden sis partits, ja que guanyant no hem guanyat res i perdent no ho perdem tot». Ara bé, té clar que és «un partit important, com tots» va afirmar. Tot i això, Surís va admetre que un bon resultat a l’Aragó «permet atrapar rivals directes com el Getafe o superar al mateix Saragossa i ampliar el marge respecte a la zona baixa, que és el nostre objectiu principal».
Tot i la derrota amb el Castelló, el Bisbal està quallant un gran moment de competitivitat, això sí, en el duel d’avui, al davant s’hi trobaran amb un Saragossa que el mateix Surís va destacar que és un dels rivals més potents de la categoria, comentant que «la plantilla del Saragossa és impressionant. Tenen molt físic i talent, jugadors molt potents i una plantilla molt profunda amb grans peces a cada posició».
De fet, pel que fa als duels directes entre ambdós conjunts, els aragonesos han estat vencedors en les dues ocasions. Tant en el duel de copa, com la de la primera volta de la lliga al pavelló Vell (71-87). Per això mateix l’entrenador té clar que l’equip afronta el matx amb «ganes de poder-lo competir millor que els dos anteriors i amb la il·lusió de poder treure una victòria i seguir en aquesta línia de competitivitat», concloïa Surís.
