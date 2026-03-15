HEROIS ANÒNIMS
Cristina Sanz: «Parlar del càncer infantil a través de l’esport fa que s’hi impliqui tothom»
Directora de la Fundació Albert Bosch
La roda de premsa de Míchel Sánchez, entrenador del Girona, prèvia al derbi català contra el Barça (2-1) va sortir-se del guió quan en Biel, assumint el rol dels periodistes que hi havia a la sala, va preguntar: «Quin creu que és el fitxatge que ens falta?». «Està clar, jo fitxaria l’Albert de la unitat d’investigació del Vall d’Hebron perquè ens ajudarà a trobar ràpid medicaments per al càncer infantil», va assegurar el tècnic blanc-i-vermell. Coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil -avui fa un mes-, aquella intervenció va donar el tret de sortida de la campanya ‘El fitxatge que ens falta’, impulsada per la Fundació Albert Bosch, que té seu a Sant Joan les Fonts i va ser impulsada per Noel Alimentària fa més de 20 anys, amb l’objectiu de recaptar 910.000 euros per accelerar el procés per obtenir nous i millors fàrmacs per al tractament de cada pacient mitjançant la nova unitat del Vall d’Hebron Institut de Recerca.
«Ens va semblar molt interessant utilitzar el llenguatge i la visibilitat que dona l’esport per poder manifestar aquesta necessitat mèdica al centre d’una conversa en l’àmbit social. Se li ha posat el nom d’Albert, en sintonia amb el nom de la fundació, i és una manera de fitxar la nova unitat d’investigació i acceleració de nous tractaments pel càncer infantil», explica Cristina Sanz, directora de la Fundació Albert Bosch. En aquest sentit, detalla que «la unitat no estarà formada només per una persona, sinó que serà un conjunt científic el qual inclourà investigadors, metges, informàtics, etc., a més de tenir una tecnologia molt específica i especialitzada per poder dur a terme la descoberta de nous medicaments».
Igual que el Girona, la iniciativa solidària de la Fundació Albert Bosch compta també amb el suport de clubs gironins com l’Olot i el Bàsquet Girona -en el partit dels de Moncho Fernández contra el Reial Madrid del proper 28 de març es farà una acció a Fontajau en una «jornada molt bonica i especial que encara estem treballant»-. «Com que la fundació va néixer aquí, a Sant Joan les Fonts, vam pensar que una molt bona manera de donar el tret de sortida era amb el Girona i l’Olot. Evidentment, però, volem sumar-hi complicitats. Hi ha molts esports i clubs amb els quals volem realitzar accions solidàries, més enllà també del futbol. De fet, el Bàsquet Girona s’ha volgut sumar a donar suport al projecte. Estem molt contents perquè ens donen visibilitat i en partidassos», comenta Sanz. I afegeix: «Fer servir l’esport per parlar del càncer infantil fa que tothom hi estigui implicat, qualsevol persona de qualsevol edat. Gent petita, jove i adulta ho veu. Amb el Girona, per exemple, tothom ens va dir que és bonic que un club de Primera pugui sumar-se en aquesta causa. Va tenir molta repercussió social».
D’aquesta manera, s’ha d’aconseguir sumar prou sinergies per fer oficial «el primer fitxatge col·lectiu de la història». «La Fundació Albert Bosch fa més de 20 anys que està compromesa amb la investigació, sobretot, de malalties infantils i, molt concretament, del càncer infantil. Durant tot aquest temps ha estat molt vinculada al Vall d’Hebron, a l’Institut de Recerca, i ara té una necessitat: la creació de la nova unitat d’investigació específica de tractaments pel càncer infantil. Li hem anomenat al projecte ‘El fitxatge que ens falta’ perquè som un equip de famílies, empreses, entitats i col·laboradors que donen suport a la fundació, però ens falta aquesta peça clau. L’estrella, la màquina que és aquesta nova unitat», diu Sanz. Alhora, recorda que «el càncer infantil és la primera causa de mort per malaltia a Catalunya entre infants de 5 a 14 anys. Cada any, es diagnostiquen uns 1.000 casos a Espanya, prop de 200 a Catalunya. La taxa de supervivència, per sort, és molt alta (del 80%), però no deixa d’haver-hi uns quants infants que no el superen i malauradament acaben morint. Per això, necessitem seguir investigant i sumant fàrmacs específics per ells perquè puguin sobreviure i tenir una millor qualitat de vida».
A part de curar-los, els medicaments del futur han de reduir el màxim possible les seqüeles: «Dues terceres parts en tenen entre greus i molt greus. Per tant, és important seguir tractant millor i sense tants efectes secundaris».
‘El fitxatge que ens falta’ és accessible a tothom. «Qui vulgui col·laborar, pot sumar-se. Volem que tothom en formi part i en la seva petita o gran mesura s’hi pugui implicar. Hi ha diferents vies de col·laboració: des de les accions solidaries dels clubs, donatius directes o comprant marxandatge. Hi ha la samarreta [té un preu de 25 euros i hi ha talles des de la 4-6 anys fins a la 3XL] i aviat hi haurà més productes. D’una manera o d’una altra, si es vol es pot col·laborar», apunta la directora de la Fundació Albert Bosch. Tota la informació per unir-se a l’equip i ajudar es pot trobar a elfichajequenosfalta.org.
Cristina Sanz assegura que «el que més m’agrada d’aquest projecte és que hi està participant tothom. És a dir, les estrelles que surten a la samarreta o a la campanya promocional estan dibuixades pels mateixos nens i nenes hospitalitzats; els metges que surten a les imatges també treballen a la unitat d’oncologia pediàtrica del Vall d’Hebron o la mainada de l’Orfeó Popular Olotí. Realment està col·laborant tothom». Des de la Fundació Albert Bosch s’han marcat l’objectiu «ideal» d’aconseguir el fitxatge de l’Albert d’aquí a «dos-tres anys». De moment, en el primer mes s’han recaptat 3.865 euros. Encara en falten 906.135.
