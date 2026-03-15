Una defensa tova fa ensopegar el Bisbal a Saragossa (81-75)
Els d’Èric Surís perden un match ball per sortir de la zona baixa en un partit igualat
Gerard Ullastre
Al Bisbal se li escapa d’entre els dits l’oportunitat d’allunyar-se de la zona baixa en un encontre molt igualat. Els empordanesos han patit defensivament davant l’allau de triples del Saragossa.
Catalans i aragonesos compartien el mateix nombre de victòries i s’enfrontaven en un partit clau per treure avantatge d’un rival directe. Sabent de la rellevància del matx, al primer quart el Bisbal ha sortit a menjar-se la pista. Una defensa molt sòlida ha neutralitzat l’atac del Saragossa, que només ha pogut anotar 13 punts en els 10 primers minuts. Tanmateix, els empordanesos no han pogut mantenir aquesta protecció de la cistella el segon parcial. La dinàmica de millora defensiva dels d’Èric Surís que ha permès als del Baix Empordà encaixar menys punts aquesta segona volta i, en conseqüència, incrementar el seu registre de victòries ha fet un punt i a part el segon quart. Els aragonesos han passat d’anotar 13 punts a fer-ne 29 en el mateix període de temps.
Tornant del descans, semblava que el conjunt visitant no s'hagués despertat del somni profund en el qual s’havia immergit el quart anterior. Un parcial de 8-1 presagiava una escapada del Saragossa, però Adebayo i Álvarez han sostingut l’equip quan el Bisbal més ho necessitava, arribant al darrer quart només 5 punts per sota i amb tot per decidir. Al quart parcial l’anotació ha respectat la igualtat reflectida a la pista, per la qual cosa els empordanesos no han pogut completar la remuntada. Ni el domini dels taulers amb un Mikhailov immens - que ha capturat 15 rebots - ha estat suficient per capgirar un electrònic el qual el Saragossa n’ha estat amo i senyor els tres últims quarts.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà