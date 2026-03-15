El fort vent obliga a suspendre la Pujada a peu als Àngels

El GEiEG ha pres la decisió aquest matí seguint les recomanacions de Protecció Civil

Se suspèn la Pujada a peu als Àngels. / Albert Geli Garcia/GEiEG

La 62a edició de la Pujada a peu als Àngels del GEiEG ha quedat suspesa a causa de les condicions meteorològiques adverses. El fort vent i la situació d’avís han obligat l’organització a prendre la decisió d’ajornar la prova de bon matí davant la impossibilitat de garantir la seguretat dels participants en la que és considerada la cursa degana de les curses de muntanya a tot l’estat.

Seguint les recomanacions i directrius de Protecció Civil i dels Mossos d’Esquadra, i davant el risc que representaven les ratxes de vent en diferents punts del recorregut, especialment en els trams forestals de la pujada al Santuari dels Àngels, el GEiEG ha optat per suspendre la prova prevista per aquest diumenge.

La decisió s’ha pres amb l’objectiu prioritari de preservar la seguretat dels corredors, voluntaris i públic assistent, així com de tots els dispositius implicats en l’organització de la cursa.

Des del GEiEG s’ha volgut agrair la comprensió dels participants i el suport dels voluntaris, institucions i cossos de seguretat que col·laboren habitualment en l’organització de la prova. L’entitat informarà pròximament sobre una possible nova data per a la celebració de la 62a edició de la Pujada a peu als Àngels.

La Pujada a peu als Àngels, que uneix la ciutat de Girona amb el Santuari dels Àngels en un recorregut de 9,1 quilòmetres i 425 metres de desnivell positiu, és una de les curses de muntanya més emblemàtiques del calendari català i estatal, amb més de sis dècades d’història.

