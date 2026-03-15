Girona també alça la veu per decidir qui presidirà el Barça
Un total de 2.223 socis i sòcies del FC Barcelona es deixen caure per la Casa de Cultura de Girona, una de les cinc seus electorals habilitades pel club blaugrana. Entre tots ells, el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol; l’exporter blaugrana Albert Jorquera o Joaquim Forn, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya el 2017
Alguna bufanda blaugrana ben embolicada al coll. Samarretes del primer equip de futbol, també. No pas moltes, però suficients per donar-li un toc de color a una jornada diferent a la Casa de Cultura. El primer pis de l’emblemàtic i cèntric edifici de Girona, en una de les seves àmplies sales d’exposicions, ha estat una de les cinc seus electorals dels comics del FC Barcelona. Ni de bon tros ha rebut una elevada afluència de gent com la que s'ha deixat veure per l’Spotify Camp Nou, passarel·la de la gran part de la massa social barcelonista, així com també de cares conegudes. Però a Girona també s’hi han cuinat les eleccions. S'hi ha superat la barrera dels 2.200 socis i sòcies, més que en l’anterior cita, el 2021 a Fontajau. Gent de totes les edats, procedents de diferents punts de la demarcació. I també d’altres indrets de la geografia catalana. Una jornada marcada per les cues i l’alta participació del matí i el migdia, amb un degoteig constant de persones que ha anat perdent intensitat a mesura que avançava el rellotge, encara que mai sense aturar-se del tot. Ni tan sols a mitja tarda, coincidint amb l’horari del Barça-Sevilla.
Les quinzenes eleccions presidencials a la història del club blaugrana han cridat a les urnes 114.504 socis i sòcies, que havien d’escollir entre dos candidats. Dos noms propis que han monopolitzat ràdios, televisions i pàgines de diari aquestes últimes setmanes: Joan Laporta i Víctor Font. A Girona, la Casa de Cultura ha disposat cinc meses electorals per rebre, des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, als qui decidissin exercir el seu vot. Des de primera hora, tot estava preparat. Amb algun retoc d’última hora, això sí. I obligat. El fort vent que ha bufat avui a la ciutat (i a tota la demarcació) ha obligat que s'entressin les banderes al vestíbul de la Casa de Cultura per no evitar un mal major.
S’esperava gent, però potser no tanta com la que hi ha acabat fent acte de presència. Així ho ha confessat un dels interventors. Cap a la una del migdia, ja s’havien superat els 1.400 votants a Girona. Res que a ningú li semblés estrany, tenint en compte com havia anat la cosa fins aleshores. La presència de socis i sòcies, tímida d’entrada, s'ha multiplicat a mesura que ha anat avançant el matí. Hi ha hagut moments en què, fins i tot, s'ha format una llarga cua per pujar l’escala. L’hora de dinar ha donat una treva i, després i a diferència dels que molts es podien imaginar, la disputa del Barça-Sevilla a un centenar de quilòmetres no ha evitat que el comptador de vots continués a l’alça. L’entrada i sortida de socis i sòcies ha sigut constant. No s'han repetit les aglomeracions del migdia, però també a la tarda el ritme ha sigut notable.
No s’ho ha volgt perdre Marc Gasol, actual president del Bàsquet Girona, amb passat al Barça en els compassos inicials de la seva carrera, abans de canviar el Palau Blaugrana per Fontajau, preludi del salt a l’NBA. També ha votat Albert Jorquera, porter que va vestir la samarreta blaugrana, a part de la d’altres equips com el Girona, Mataró i Ceuta. Més cares conegudes, com la de l’exconseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn. O la de l’actual portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés. Bona part dels culers de Girona ciutat no han fallat a la cita; també n'han vingut de Ripoll, la Cerdanya, Olot i diversos punts de l’Empordà. Socis i sòcies de Barcelona amb residència a la Costa Brava han aprofitat que la Casa de Cultura els quedava més a prop que el Camp Nou. I de casos així, un grapat. Fins als 2.223 votants, la xifra definitiva de participants a Girona (n'han estat 48.480 comptant totes les seus, segons ha explicat el club un cop tancades les votacions). Tots ells, aportant el seu granet de sorra en el pols Laporta-Font.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà