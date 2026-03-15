L'anècdota a les eleccions del Barça: Ter Stegen va a votar... Però no pot!

El porter del Girona, cedit pel Barça, se n'ha hagut d'anar del Camp Nou sense votar perquè no figurava al cens

Ter Stegen davant de la mesa electoral. / Alberto Estevez/EFE

Redacció

Diversos jugadors i jugadores del Barça han anat a votar aquest matí al Camp Nou per les eleccions a la presidència del club blaugrana. També s'hi ha presentat Marc ter Stegen, porter del Girona, cedit pel Barça, que s'està recuperant d'una lesió, però ha hagut de marxar de la mesa sense dipositar el seu vot. Una incidència amb el seu cens, que l'entitat culer està intentant solucionar, ho ha impedit de moment.

El candidat Víctor Font ha explicat davant dels mitjans de comunicació que es tractava d'un error amb els pagaments. Els socis del Barça avui hauran de decidir si aposten per un canvi amb Font o bé es manté Joan Laporta de president.

