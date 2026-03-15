Una nova apagada a Fontajau atura el Bàsquet Girona Andorra al primer quart de partit
Ja no és estrany que s’aturi el partit aquesta temporada a Fontajau per aturades que deixen el pavelló sense llum. En aquesta ocasió acaba de passar en el partit d’ACB entre el Bàsquet Girona i el MoraBanc Andorra. Quan faltaven 2:45 minuts per al final del primer temps, amb un resultat momentani de 14-7 favorable al conjunt de Moncho Fernández, s’ha hagut de pausar el matx. L’apagada ha provocat xiulets a la grada, i els seguidors gironins han començat a cantar “volem pavelló, volem més inversió” i a xiular de manera coral, cansats que aquesta situació es continuï produint.
Des de la zona dels engaviats s’ha tret una pancarta on posava “volem un pavelló digne”, però els han fet retirar la pancarta, un fet que ha fet emprenyar en Marc Gasol amb la seguretat. El president ha anat a buscar el responsable per saber per què els hi havien fet treure, però han estat els Mossos els responsables de retirar-la.
Aquesta situació no és la primera vegada que hi ha problemes elèctrics o amb els videomarcadors a Fontajau. Aquest curs la llum ja va tenir aturat el Girona-Breogán de la lliga ACB, o bé el més recent, el del partit entre l’Spar Girona i el Saragossa del passat dia 6 d’aquest mes, en què també es va haver d’aturar l’enfrontament. A l’espera que torni el subministrament, el públic espera impacient que es reanudi el partit entre gironins i andorrans.
