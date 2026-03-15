Tercera RFEF
El partit entre l’Escala i el Badalona aplaçat pel mal temps
El fort vent que estava previst per avui a l’Alt Empordà, al Ripollès i a la Cerdanya ha causat la suspensióx del matx
Jaume Massana
El duel de gran expectació entre l’Escala i el Badalona, segon classificat del grup cinc de Tercera Federació, haurà d’esperar a nova data després que la Federació Catalana de Futbol es conscienciés dels avisos de Meteocat i decidís ajornar aquest enfrontament de la part alta de la classificació. Tots els partits de futbol i futbol sala d'avui que s'hàgin disputat a les comarques de l’Alt Empordà, el Ripollès i la Cerdanya han estat suspesos.
A falta que el partit disposi de nova data per dur-se a terme, els de David Gurillo arribaven a l’encontre en cinquena posició, plaça que ja està ocupada per l’Hospitalet, que ha guanyat aquest migdia. De dues setmanes de descans disposaran els anxovers i tota la que ve tindran per preparar el duel de la pròxima jornada contra el Cornellà.
