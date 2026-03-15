Segona apagada a Fontajau durant el partit entre el Bàsquet Girona i el MoraBanc Andorra
Ja no és estrany que un partit s’hagi d’aturar aquesta temporada a Fontajau per problemes elèctrics, però el que s’està vivint avui en el duel entre el Bàsquet Girona i el MoraBanc Andorra comença a ser preocupant. Després d’una primera apagada que ja havia aturat el partit durant prop de 20 minuts en el primer quart, el matx s’ha tornat a interrompre al minut 3:29 del tercer quart per un nou tall de llum al pavelló. L’aturada obligarà a tenir el partit parat uns 20-25 minuts més, de manera que entre les dues incidències el duel s’allargarà més de 40 minuts, mentre el públic a les graderies mostra signes clars de desesperació davant una situació que es repeteix massa sovint a Fontajau.
Precisament arran del primer tall de llum, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat a la xarxa social X que la incidència s’emmarca en les afectacions provocades per la forta ventada d’aquest matí, que ha generat talls de subministrament en diversos punts de la ciutat i ha obligat a activar la fase d’alerta del pla municipal d’emergències per vent. Segons ha detallat, s’ha gestionat amb la companyia distribuïdora una alternativa per garantir el subministrament durant el partit mitjançant un grup electrogen extern, però “per problemes logístics no ha estat possible fer la connexió abans de l’inici del partit”, motiu pel qual, d’acord amb el Liga ACB i el Bàsquet Girona, s’ha decidit començar igualment l’enfrontament contra el MoraBanc Andorra. L’alcalde també ha avançat que “l’Ajuntament està ultimant la compra d’un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda per evitar situacions com les viscudes recentment a Fontajau i que, mentre no estigui instal·lat, es preveu utilitzar un grup electrogen que permeti alimentar el pavelló durant els partits sense dependre de la xarxa general”.
