Tercera RFEF
Tona i Peralada calquen el partit de l’anada (0-0)
Empat sense gols a domicili dels xampanyers que cauen fins la setena posició, mateix resultat que en el partit al Municipal de Peralada
Jaume Massana
N’hi ha de l’opinió que les casualitats no existeixen, n’hi ha que hi creuen fermament, però el que sí que podem afirmar és que veure com en els dos duels entre el Peralada i el Tona cap dels dos conjunts ha estat capaç de fer-se mal sí que és, si més no, curiós. Un resultat, el 0-0, que és poc comú i al mateix temps repetitiu i que evidencia una mancança ofensiva tant d’un com de l’altre equip. En el futbol emociona que hi hagi gols i sense aquest factor, difícilment arriba la diversió.
Avui al migdia el Peralada visitava el Zem de Tona amb l’objectiu d’entrar a la zona de play-off contra un rival directe com és el conjunt osonenc que només es troba un punt per sota dels d’Àlex Marsal, que amb l’empat a zero han deixat passar la possibilitat d’acostar-se a la part alta de la classificació.
El matx ha fet olor de pocs gols des dels primers instants. El primer quart d’hora ha estat dominat amb pilota pel conjunt local, però sense aproximacions clares que permetia al Peralada viure tranquil, sense la pilota, però sense patir. A mesura que s’arribava a la mitja hora de joc els blanc-i-verds anaven guanyant continuïtat amb la pilota. Tot i això, els atacs de tots dos equips han estat pràcticament estèrils, fins que al minut 40 de joc ha arribat l’única oportunitat mitjanament clara del primer temps, quan el local Sehou Sarr s'ha emportat una sèrie de rebots dins l’àrea, però no ha encertat en la rematada.
A la represa els d’Àlex Marsal han continuat suant per aproximar-se amb perill a la porteria local, però sense èxit. El jugador del Tona Joan Martínez ho ha provat des de fora l’àrea i el seu xut ha marxat fregant el pal. Els visitants buscaven la reacció i en una centrada lateral gairebé en treuen fruit si no fos perquè un defensor rebutjava la pilota amb el cap al minut 75 de partit. La dinàmica al segon temps no ha variat amb la de la primera meitat i la igualtat vista al terreny de joc durant tot l’encontre va reflectir el 0-0 final amb el xiulet de l’àrbitre.
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
- Han salvat la vida per un metre': Un arbre cau a sobre d'un cotxe en marxa a Girona
- Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà
- Gemma Bes, nutricionista: «L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació»